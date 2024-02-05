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大陸 大陸焦點 特派現場

中國股市跌慘　專家籲官方加大力度護盤

▲▼陸股5000支都在跌！上證指數再度失守2700點大關。（圖／CFP）

▲上證指數。（圖／CFP）

文／中央社台北5日電

中國股市慘跌，專家表示，「國家隊」應加大救市力度，買入ETF（指數股票型基金）時，既要買入像滬深300這些大盤股的ETF，也要買像科創板、創業板等指數ETF。

中國媒體北京商報今天報導，前海開源基金首席經濟學家楊德龍說，5日中小型股個股跌幅很大，市場信心再次受挫，延續市場走跌趨勢。

他表示，雖然「國家隊」已經入市撐住，但主要以購買滬深300ETF為主，中小盤股出現連續下挫，對投資者信心造成比較大的打擊。

▲▼陸股,上證指數,滬指。（圖／CFP）

楊德龍說，當前市場出現非理性下跌，使得跌停個股數量大幅增長，也說明現在市場到了關鍵時刻，「國家隊」應加大救市力度。

他表示，在買入ETF時，既要買入像滬深300這些大盤股的ETF，也要買像科創板、創業板等指數ETF。因為多數投資人買中小型股比較多，只有穩住中小型股的持續下跌甚至持續跌停，才能徹底提振投資人信心。

交易行情顯示，5日開盤後，上證綜指盤中一度跌逾3%，最低觸及2635.09點，刷新2月2日2666.33點的年內新低，深證成指、創業板指同樣大跌。

而中國證監會罕見午間發聲後，創指率先翻紅且一度漲超3%，深成指和滬指也相繼轉漲，但市場做多情緒不佳，滬深股指重返跌勢。

收盤指數滬指2702.19點下跌27.97點，跌幅1.02%，深成指7964.71點下跌91.06點，跌幅1.13%，創指漲12.24點以1562.61點作收但漲幅收斂僅0.79%。

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