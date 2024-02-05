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社會 社會焦點 保障人權

毒販囂張發IG「預感今天刑事會來」　警真的衝場逮人！

記者許權毅／台中報導

屏東一名劉姓男子利用友人檳榔攤當掩護，晚上偷偷販售毒咖啡包，台中警方透過網路巡邏，發現劉嫌相當囂張，在社群軟體貼出「早安，5個K他命」毫不掩飾吸食毒品，還曾發過「我有預感今天刑事會衝進來」。專案小組日前持搜索票攻堅，當場查扣107包毒咖啡包，將劉嫌逮捕，全案近日偵結起訴。

▲▼毒販囂張發IG「預感今天刑事會來！」　警真的看到了...衝場逮人。（圖／記者許權毅翻攝）

▲屏東一名23歲劉姓毒販囂張在IG發布內容，自稱「有預感」，果真被警方盯上，衝場逮人。（圖／記者許權毅翻攝）

台中市刑大指出，去年執行網路巡邏，發現劉男（23歲）疑似張貼毒品犯罪訊息，經3個月跟監，發現劉在屏東某交流道附近的檳榔攤出沒，疑似以此為據點，白天賣檳榔，晚上「掛羊頭賣狗肉」，偷偷販售毒品。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼劉嫌多次在IG限時動態發布內容，現場被查扣大量毒品。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼毒販囂張發IG「預感今天刑事會來！」　警真的看到了...衝場逮人。（圖／記者許權毅翻攝）

台中市刑大與屏東警方組成專案小組，報請屏檢指揮偵辦，日前持搜索票進入攻堅，嚇得劉嫌與友人乖乖配合，當場查扣107包毒咖啡包、電子磅秤2台、現金1萬4200元等證物，劉嫌聲押獲准，全案近日偵結，屏東地檢署依毒品危害防制條例將劉起訴。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

警方深入追查發現，劉嫌行徑囂張，常常在社群軟體IG發布限時動態，先是稱「早安，5個K他命」疑似意旨自身剛使用完毒品；又一次拍下檳榔攤外觀寫下「開幕了，來找我買檳榔光顧一下，XX交流道北上」。

▲▼毒販囂張發IG「預感今天刑事會來！」　警真的看到了...衝場逮人。（圖／記者許權毅翻攝）

▲劉嫌被聲押獲准，全案近日偵結起訴。（圖／記者許權毅翻攝）

劉嫌甚至拍下臉部照片，寫著「我們預感今天刑事會衝進來」，結果警方「真的看到了！」持搜索票衝場，當場逮捕販毒嫌犯。經查，劉嫌以每包150元購入200包毒咖啡包，再以300元售出，本次不法所得約1萬5000元。

台中市刑大呼籲，法網恢恢，疏而不漏，毒品犯罪者為貪圖金錢利益，每日過著惶恐不安之生活，終將進入牢獄付出代價。毒品咖啡包為新興毒品，因包裝新穎、花樣又多，常在青少年間流通，目前正值寒假期間，將持續查緝以避免青少年沾染，維護國人安全的生活環境。

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