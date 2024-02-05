軟禁老婆拍A片害輕生！威脅「傳裸照給妳爸」　韓變態軍人裁定羈押

▲ 任女長期遭金男威逼拍攝性愛影片。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS）

記者陳宛貞／編譯

南韓仁川去年爆出一起悲劇，一名女子長期遭受老公脅迫，將她軟禁家中、要求她拍A片賺錢，導致她不堪痛苦輕生。涉嫌犯案的30多歲前職業軍人藏匿多時，日前因腳傷就醫落網，4日為出席羈押庭露面時靠輪椅行動，面對媒體提問則不發一語。

綜合MBC等韓媒，仁川延壽區警方日前在首爾松坡區一家醫院逮捕因涉嫌強迫妻子拍攝性愛影片，導致妻子輕生的37歲前職業軍人金姓男子，據報他當時是因腳傷前往醫院治療。

此前報導指出，金男於2021年至去年間持續強迫30多歲任姓妻子拍攝性愛影片、從事成人性愛直播，若她不配合便揚言將她的裸照傳給岳父。任女曾要求離婚，卻仍持續遭對方威脅、索要金錢，去年12月初輕生身亡，遺書中寫下對丈夫的控訴。

警方對死者的手機進行數位鑑識並蒐集周邊親友證詞，發現金男還有軟禁死者的嫌疑，1日也對金男位於京畿道始興市的住宅展開扣押搜查。

金男過去曾是陸軍上士，2021年因在自己的社群網站上傳偷拍影片被舉發，接受部隊監察後強制退伍。他目前被控勒索、監禁、威脅等罪名，4日下午赴仁川地方法院出席羈押庭審理，是他首度公開露面。

他戴著口罩坐在輪椅上，上銬的雙手以布蓋住，面對「承認強迫妻子做成人直播的嫌疑嗎」、「你有威脅妻子要把她的裸照傳給岳父嗎」、「曾說過要在直播中公開小孩長相嗎」、「曾邀妻子的朋友一起做成人直播嗎」、「有什麼話想對妻子說嗎」等媒體提問時默不作聲。法官4日審問後認定金男有逃亡之虞，裁定羈押。

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