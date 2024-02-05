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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿國民黨3度落敗！學界開出改革第1槍　發動連署「青年接棒」4主張

▲學界開發動連署提「四大主張」。（圖／截取自AVAAZ社群連署平台）

▲學界開發動連署提「四大主張」。（圖／截取自AVAAZ社群連署平台）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選落幕，國民黨已3度痛失總統大位，學術界今（5）日開出第一槍，包括台大教授左正東、淡大教授李大中等多名學者今天提出「開放國民黨：我們的改革主張」倡議，號召有志者共同連署，透過「開放的組織、開放的智庫、開放的理念、開放的決策」四大主張，希望國民黨能夠實現青年接棒、社會對話、重建使命、和內造民主的目標。

包括台北大學法律系教授王震宇、清華大學通識教育中心副教授方天賜、台灣大學政治系教授左正東、淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中、致理科技大學國貿系副教授張弘遠、台灣大學政治系教授張登及、政治大學法律系副教授廖元豪、中興大學國際政治研究所教授廖舜右、政治大學外交系教授盧業中今天發表共同連署聲明。

聲明中指出，1月13日總統立委選舉結束，國民黨再次失去執政機會，數百萬支持者挫折失望，未來會不會長期在野，更令支持者焦慮不安。雖然，2月1日國民黨贏得國會議長席次，讓支持者感到振奮。但要有效主導未來的立法議程，成為政治進步的領航者，國民黨還需要調整組織和路線。

聲明中表示，「我們是一群對國民黨寄予厚望的學術工作者，無論是否為黨員，都曾經在不同時間以不同方式支持國民黨。同時也對於國民黨改革不夠快速、不夠徹底，而使台灣民主欠缺制衡走向失衡，深感憂慮。」為了喚起國民黨內更多改革的聲音，也為了讓台灣更好，決定拋磚引玉提出倡議「開放國民黨：我們的改革主張」。我們認為，國民黨必須向支持者全面開放，讓數百萬票投國民黨的支持者注入源頭活水，讓國民黨再次成為年輕人可以擁抱的政黨。

聲明強調，這份改革藍圖不針對任何個人。相反的，我們期許現任朱立倫主席能在未來一年半的任期內，不計毀譽、大刀闊斧的推動改革，這是黨主席對敗選必須承擔的責任，也是面對國家歷史和政黨歷史交叉口的時代使命。

「我們的具體主張分別是開放的組織、開放的智庫、開放的理念、開放的決策。」通過這四項主張，希望國民黨能夠實現青年接棒、社會對話、重建使命、和內造民主的目標。

一、開放的組織—青年接棒

要號召青年投入國民黨，必須培養年輕的從政精英，從地方到中央的黨組織，都應該有計畫的安排年輕的從政菁英進入決策體制。讓年輕的從政精英在不同地區、不同職位歷練，提早培養下一代、再下一代的全國性領袖。同時，讓資深世代的決策者和年輕人一起決策，打破國民黨的世代落差，並善用年輕人的熱情，改造國民黨僵化的決策風格和外在形象。我們建議：

（一）不分區立法委員被提名人，四十五歲以下比例應不低於三成，女性比例應不低於四成，且每位被提名人僅能任職兩年。
（二）各級黨組織和中央黨部各部門應有四十五歲以下副主管至少一名，且三等親內無擔任縣市議員、立委、或縣市長者的比例應不低於一半。
（三）鼓勵支持者自發團體通過登記參與基層黨務。

二、開放的智庫—社會對話

黨研擬政策必須經過和社會對話，智庫要成為黨和公民團體、議題倡議團體連結的平台，在每一個重大議題上尋找理念相近的社會團體，通過民主審議，讓黨的決策和社會同呼吸，讓黨的政策引領社會輿論，也可以擴大黨的社會基礎，從公民團體中發掘和黨理念相近的政治人才，為黨注入新血。我們建議：

（一）智庫應定期和學界意見領袖對談。
（二）智庫應定期和社會團體意見領袖對談。
（三）智庫應定期和國際智庫學者對談。
（四）智庫要作為議題合作的開放平台，催生不同議題的政策倡議聯盟。

三、開放的理念—重建使命

要能凝聚人心、鼓動風潮，黨不能僅限於追隨民意提出政策，而要本於價值引導民意。黨的品牌是良好的執政績效，而執政績效能轉化為選舉的號召力則來自於背後的理念價值。理念價值是對於兩難問題的抉擇，當前台灣面臨三大難題。一是兩岸難題，如何維持分治現狀又保持兩岸穩定。一是經濟難題，如何繼續經濟成長又能實現公平分配和推進能源轉型。三是社會難題，如何保護個人自由又能維持社會秩序。這三大難題，民進黨用台灣價值、非核家園、和婚姻平權，建立新的社會主流觀，而把國民黨從建制主流變成保守反動。國民黨必須進行議題創新，重塑社會主流，成為可被信任的準執政黨。我們建議：

（一）黨的領導階層和黨籍公職應定期和支持者對話，接受支持者監督。
（二）黨內意見領袖應不定期進行政策辯論，通過辯論凝聚黨內共識。

四、開放的決策—內造民主

國民黨權力結構必須內造化、決策程序必須民主化，從一人決定改為集體決策。當決策反映整體支持者的意志，而不只是黨員意志，才能避免和社會脫節，提高黨和支持者的黏著度，進而擴大黨的社會基礎。由納入民選首長和民意代表的委員會決策，可以強化黨的團結，提高黨的權威，進而提升黨內對於民主的信心。我們建議：

（一）下屆中常會應限定於十五名以內，並由主席、直轄市長四名，其他縣市長代表三名，國會領袖三名為當然代表。
（二）黨籍立委、直轄市與各縣市議員與民選首長列為全國代表大會當然黨代表，中央委員會改為分區選舉，並大幅縮減委員名額。

聲明指出，作為召喚改革力量的第一步，2月5日早上9點將改革主張同時公布於我們的個人臉書。此外，我們也將改革主張放在AVAAZ社群連署平台，號召有志者共同連署，為國民黨的徹底改革、為台灣民主的重建平衡貢獻心力。

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