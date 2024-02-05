港勤公司招募！船員起薪最高49K　3月開始甄試

▲船舶作業示意圖。（圖／台灣港務港勤股份有限公司提供，下同）

生活中心／綜合報導

台灣港務港勤股份有限公司今(5日)表示，未來因應基隆、台中、高雄、蘇澳等地區業務拓展需要，將於3月辦理新進從業船員甄試，招募專業人力加入營運行列。港勤公司指出，共計招考正取人員13名、備取人員39名，船員起薪4萬1千元至4萬9千元。

港勤公司成立於103年10月16日，為台灣港務股份有限公司100%轉投資公司，主要業務為港口曳船服務、離岸風電及海難救助。為配合政府綠能政策推動，積極布局風電產業發展與創新港勤運維業務等多角化經營策略。港勤公司表示，未來因應基隆、台中、高雄、蘇澳等地區業務拓展需要，將於113年3月辦理新進從業船員甄試，招募專業人力加入營運行列。

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此次甄試將於3月辦理，甄試地點統一安排於高雄考區，甄試類科涵蓋艙面部甲級船員、輪機部甲級船員、艙面部乙級船員、輪機部乙級船員等4類組人員，共計招考正取人員13名、備取人員39名。

港勤公司指出，招考新進從業船員薪資福利待遇部分，甲級船員約4萬9千元、乙級船員約4萬1千元，另視公司營運情況核發獎金並享職工福利委員會補助等福利。

實際招考類別、名額及考試科目等，以甄試簡章公告內容為準，簡章於113年2月初公告，詳細甄試簡章訊息，請詳加留意港勤公司網站公告，或洽港勤公司人力資源科王先生(07-5331199分機1632)。