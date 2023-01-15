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拚林管處森林護管員6%窄門　博士考生：利國利民、最高月收46K

▲南投林管處森林護管員甄試本周末登場，吸引有頂大博士學位的考生報名參加。（圖／南投林區管理處提供，下同）

▲南投林管處森林護管員甄試本周末登場，吸引有頂大博士學位的考生報名參加。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投林區管理處於本周末14日及今天進行森林護管員甄試，共吸引34人報考，其中更有一名具有頂大博士學歷的應試者，因為喜愛登山、認同巡山員工作的重要性，以及最高超過4萬6000元的月收入而報考；林管處指出，這也顯現民眾對山林工作的喜愛與熱情。

南投林管處表示，今年度預計僅招考2名森林護管員，34名報考者經審查符合報考資格者為31人，錄取率低到6%，競爭激烈；其中包括男性24人、女性7人，具原住民身分10人，學歷博士1人、碩士3人、學士12人、專科及高中職14人，其餘為國中（含）以下，年紀最輕為21歲、最年長為56歲，平均年齡35.6歲。

▲南投林管處森林護管員甄試本周末登場，吸引有頂大博士學位的考生報名參加。（圖／南投林區管理處提供）

林管處指出，在昨天首日的術科測驗中，考生需騎125c.c循環檔機車、換至3檔，並完成鐵路平交道、交叉路口、斑馬線等關卡才算通過，且要負重20公斤背包跑走、於時限內完成1500公尺（男生12分鐘跑完、女生13分30秒走完），術科測驗均通過後，才能進入第二階段的學科筆試及口試測驗；共28人到場應試，騎檔車部分全數考生都過關，負重跑走也有25位考生完成，許多女生也巾幗不讓鬚眉、表現出強大的肌耐力。

▲南投林管處森林護管員甄試本周末登場，吸引有頂大博士學位的考生報名參加。（圖／南投林區管理處提供）

其中擁有頂大博士學歷的考生向林管處透露，因為非常喜歡登山，且認為森林護管員是國家森林保護的重要角色、「利國利民」，一直是他心目中的理想工作；雖然工作內容辛苦且充滿挑戰，但錄取後每月起薪3萬1130元，未來也可依考核結果，最高可晉升至4萬6695元，仍然非常吸引人。

南投林管處長李政賢說，本次甄試結果預計於16日（一）上午10點揭曉正取及候補名單，將公告於南投林區管理處網站（https://dongshih.forest.gov.tw/），另寄發甄試結果通知書，2位錄取人員將於月底31日報到，並進行為期一個月的專業與實務訓練；林管處未來仍會視缺額，不定期辦理森林護管員甄試，歡迎有志成為森林護管員之民眾密切注意網站公告。

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