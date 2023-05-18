濃霧襲金門航班停飛！88名考生憂無法參加甄試　急調船隻疏運赴台

▲金門啟動船舶運輸協助考生赴台。（圖／記者林名揚攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門地區今（18）日一早受到濃霧影響，導致往返台灣本島的飛機全部取消或延後，超過千名遊客受影響，其中還有要赴台甄試的80幾名高中生也受阻。對此，立委陳玉珍指出，已經協調船隻從金門航行至嘉義，讓有需要的考生及鄉親能赴台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金門出現大霧，航班全停飛。（圖／記者林名揚翻攝）

今早金門地區包括機場、市區開始飄散濃霧，尚義機場能見度一度僅200公尺上下，由於航班幾乎全取消或延後，機場裡擠滿旅客，櫃台前也排著長長人龍，等待補位，預計千名旅客受影響，且這2天正好是全台大學推甄的面試日子，80幾位金門高中的學生全都卡在機場。

▲要赴台面試的學生有88位，隨行家長有73位。（圖／記者林名揚翻攝）

陳玉珍指出，得知航班停飛消息後，已經經協調民航局、航港局啟動霧鎖B計畫，由航港局協調百麗航運公司船隻，從金門水頭碼頭航行至嘉義布袋，到布袋港後，再改搭遊覽車至高鐵站轉赴北中南各地。目前百麗藍鵲號預計16時至16時30分間抵達停靠水頭碼頭，讓旅客搭船返航嘉義布袋。

教育處長孫麗晴表示，要赴台面試的學生有88位，隨行家長有73位，一共有161位，由工作人員統一處理學生的購票，有剩下的名額的話，會開放給一般旅客。

▲教育處長孫麗晴表示，由工作人員統一處理學生的購票。（圖／記者林名揚攝）

觀光處處長李銘培指出，明天是金門學子要到台灣參加大學甄試，所以會把學子以及家長進行保留，希望晚上9點半以前可以抵達嘉義布袋，也盼後續的相關作業都可以順暢，預祝大家參加大學甄試都有好的成績。