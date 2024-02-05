迷糊婦弄丟194萬現金！捷運站上廁所忘了帶包包　好心人送櫃台

記者黃宥寧／台北報導

買房夢險碎！北市1名65歲婦阿芬（化名）帶著194萬現金準備要去買房，進明德捷運站上廁所後，卻忘記將裝滿現金的包包帶走，離開時才赫然發現，著急奔赴派出所請求幫忙。所幸，石牌派出所警員許哲豪、鄭嘉謙火速到捷運站找尋，發現已被好心人放在服務台，結束一場驚魂記。

▲北市北投區1名婦人帶194萬準備要去買房子，豈料卻將裝滿現金包包遺忘在明德捷運站內，緊急向警求助。（圖／記者黃宥寧翻攝）

去年12月19日，阿芬揹著裝滿194萬元的包包準備要買新房，但她進捷運站上廁所後卻忘記將包包帶走，直到離開現場才發現包包不見了，慌張地向派出所求救。

▲石牌派出所警員許哲豪、鄭嘉謙積極為民服務。（圖／記者黃宥寧翻攝）

石牌派出所警員許哲豪、鄭嘉謙得知來龍去脈後，前往明德捷運站附近搜尋，過程中發現捷運站服務櫃台有民眾拾得的背包，經詢問後發現是40多歲婦人在廁所拾獲，與阿芬所述吻合，而背包內確實有2大袋現金，目測約新台幣100多萬，經詳細清點194餘萬元及阿芬存摺等物，再調閱捷運站監視器，確定阿芬進女廁時確實揹著此背包。

▲迷糊的阿芬將裝滿194萬現金的後背包遺忘在捷運站廁所內。（圖／記者黃宥寧翻攝）

阿芬得知員警成功尋獲後，終於放下心中的大石頭，對於警方的處事效率表示肯定，再三表達感謝之意。對此北投分局呼籲，若民眾發現遺失物，應立即送至附近的派出所由警方開立一式二聯的拾得物收據，並依相關程序進行招領公告，切勿因一時貪念占為己有而吃上官司，將得不償失。