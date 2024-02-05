起火驚悚畫面曝！國1大貨車「插進轎車」釀連環撞　他遭包夾慘死

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

國道1號南下197.1公里彰化路段今(5)日上午11時25分發生車禍，40歲張姓男子駕駛大貨車撞上前方3小車、2大車，再失控衝撞內側的轎車才停下，其中一輛遭夾困的56歲黃姓男子送醫搶救後不治，當時的事發瞬間也曝光！

▲國1彰化段死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

從行車紀錄器畫面上可以看見，大貨車行駛在外線，卻疑似未注意與前車的距離，先猛力「插上」轎車後，轎車再被帶往前撞上第2輛車，第2輛車被擠往撞上前方的大貨車車尾後，車身當場滾了一圈再起火燃燒，而貨車在插著轎車的情況下，失控往內側移動，再衝撞第3輛車才停止，場面十分驚悚。

第三公路警察大隊說明，肇事的40歲張男駕駛營業用大貨車，接續撞上轎車、小貨車、自小客貨車、大貨車、營業用大貨車後，再撞上內側車道的轎車，總計7輛車發生連環追撞，現場於中午12時59分排除，肇事原因調查釐清中。

第1輛挨撞的轎車駕駛為56歲黃姓男子，受困被救出時已無呼吸心跳，12時24分送往彰化基督教醫院急救，於下午1時27分宣告不治，第2輛車的駕駛則是骨折，無生命危險。

▲第一輛挨撞的轎車駕駛送醫不治。（圖／民眾提供）



警方呼籲，安全距離保持好，養足精神上國道，駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停；若精神不濟打瞌睡、分心、或以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。