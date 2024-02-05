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發文曬現金年終！他遭陌生臉友「強迫借錢」　網嘆：財不露白

（示意圖／報系資料照）

▲原PO第一次拿到現金年終獎金，忍不住開心PO網紀念。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

財不露白，這點真的要特別留意了！一名網友表示，因為自己第一次拿到現金年終，在感到開心之餘就拍照上網紀念。結果這篇文章卻吸引到一名不熟的臉書網友，要求發文網友借錢給他，沒想到遭到拒絕後。該名臉友竟然還跑到網友上班的早餐店堵人，一直到老闆說要報警後，該名臉友才肯離去。

一名網友在「爆料公社」發文表示，自己從事早餐店的工作，早上還沒開店，老闆就先發年終，也由於第一次拿到現金年終很開心，所以就拍照發臉書。沒想到這篇文章吸引到一個不是很熟的朋友，在貼文底下留言要網友借錢給她。網友表示，自己是單親還要養小孩，所以當下就馬上拒絕了。

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沒想到這名不熟的朋友不知道是怎麼找到他上班的早餐店，早上8點多抵達後，就直接表示「不借就不走」就這樣一路待到11點多，最後是因老闆不高興表示要報警了，該名朋友才離去。

原PO表示，事後有被老闆責罵，更表示如果再發生一次就要他走路，老闆娘也提醒他，以後拿到錢後要低調點。他也痛批該名朋友「沒想到會有人這麼不要臉，她日子不好過我就好過嗎？硬要借錢，還跑到我上班的地方，是臉皮有多厚啊？」

不少網友在看到這篇文章後，紛紛留言表示「以前有看過跟你這個差不多的，人家就不借錢給他 也是直接殺到對方家裡，要人家借錢給他 一副人家欠他錢一樣，也沒看過他們還錢」、「可憐之人必有可恨之處」、「錢不露白是千古不變的道理」、「我也很雖，別人從我同事的ig上看到我們領紅包 ，就跑來想挖錢」、「財不露白，遇到這種就是這樣」。

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