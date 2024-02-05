過年怕叫錯！她自製「親戚稱謂表」　網吐槽太複雜：一律喊哩厚

▲春節團圓，如何喊對親戚稱謂也是令不少人頭痛的煩惱之一。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

春節假期即將在2月8日來到，許久未見的親戚們也會在此時團聚，而為了求個喜氣、要到紅包，如何正確喊出對方稱謂也是很重要的事情。就有一名網友自製了親戚稱謂表，雖然目的是想教導自己的孩子，卻引發網友熱議，紛紛留言道「可以一律說長輩好就好嗎」、「不認識的第一句一律喊『哩厚』」。

一名媽媽日前於臉書社團「爆廢1公社」發文表示，自己絞盡腦汁整理出了親戚稱謂表，打算用這個表教2位小孩，想詢問鄉民是否有遺漏或錯誤，怕會「誤『己』子弟」。

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而從清單上可以看到，上面寫著諸如爺爺（外公）的兄弟姊妹怎麼稱呼、奶奶（外婆）的誰該怎麼叫、爸爸媽媽的手足、舅舅和阿姨的另一半，以及長輩的兒女等等，還附註要根據年齡排行在稱呼前加數字，像是二舅舅、三姑姑，其餘輩分比自己高的就喊稱謂，輩分較低則叫名字。

貼文一出，就有不少網友打趣道，「全部統一1個稱號『ㄟ』」、「點個頭就可以了」、「為了紅包作準備的嗎」、「見到長輩說：新年快樂，恭喜發財就好」、「叫對紅包有比較多嗎」、「光記這個就頭暈，還是算了」、「對不認識、不知道怎麼叫的我一律說『你好』」。

不過，也有過來人指出，「可以下載『親戚稱呼計算器』」、「就是你爸媽叫什麼，自動升級就對了，例如你爸叫對方阿伯，你就要叫伯公」、「同姓就是堂，不同姓就是表」、「單身女性不管年紀一律叫姊姊，好看就漂亮姨姨」。

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