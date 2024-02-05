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年終爽領18萬！媽要求「親戚都要給紅包」　妹子崩潰：要吃自己了

過年將至，許多人苦惱該包多少錢給父母。（示意圖／Unsplash）

▲過年將至，許多人苦惱該包多少錢給父母。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

農曆春節倒數中，不少人已準備好過年時要發的紅包。不過就有一名網友抱怨表示，自己年終領18萬，打算包給父母各3600元就好，結果媽媽竟說她出社會了應該也要包給阿公、阿嬤、姑姑、舅舅等親戚。她說自己還要支付其他開銷費用，如果再包出去各1千元，年終就可說是白拿了。對此，不少人認為網友太小氣，也有人說量力而為即可。

原PO在Dcard以「包紅包給父母 要包多少才好？」為題發文，表示自己是社會新鮮人，今年年終很幸運可以領18萬，不過要繳卡費、電話費及保險費等等，所以決定包給爸媽各3600元即可。怎知，原PO媽媽就說「出社會了，所以阿公、阿嬤還有姑姑、舅舅們也都要包」，讓她相當傻眼直呼：「我看起來是有閒餘的錢就對了啦？」

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原PO計算了一下說，如果每人都包1千元，基本上年後就直接吃自己，「所以決定阿公阿嬤一人1000，舅舅姑姑叔叔、阿姨等1人500元」。不過她還是好奇有沒有更好的包法，詢問：「有人知道新鮮人過年包紅包的行情嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言「18萬年終爸媽才各3600真的少，建議爸媽各一萬，親戚根本不用給」、「父母各一萬，阿公阿嬤都不在了所以不需要。阿姨叔叔舅舅是什麼鬼？又沒有養育之恩，不包」、「18萬年終爸媽才各3600真的少，建議爸媽各一萬，親戚根本不用給」、「年終有18萬，只給父母1人3600，蠻小氣的」。

不過也有人說，「請視自己的能力，1200～3600都可以，沒錢就不包」、「不懂為什麼原po包3600要被噴，這種東西不是自己想包多少就包多少，沾沾喜氣而已嗎？」

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