女同事都不化妝！他傻眼喊「不怕素顏嗎」　網一針見血：你不值得

▲女同事素顏上班，他直呼是「接受自己醜了？」（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

OL上班時不一定都會化妝的。一名男網友表示，大學時期發現身邊的女生都會化妝，結果出社會後驚覺辦公室女同事都素顏，讓他直呼「也太扯」，引發討論。

該名男網友在Dcard以「女同事都不化妝」為題發文，表示大學時期班上的女生都會化妝打扮得很漂亮，結果出社會回鄉工作後發現公司的女生都素顏上班，讓他感到相當不解「不是一堆女生怕素顏嗎？那直接素顏的是怎樣？接受自己醜了？」

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貼文一出，引發許多女生不滿，「可能你長得不值得讓她們化妝給你看吧」、「確實，甚至上班有時候都會覺得自己穿得像變態一樣，可見多麼不希望被那些自以為男的關注」、「不然你自己化妝穿女裝啊，告訴他們這樣才是對的」、「女為悅己者容，這裡沒有上得了檯面的男性吧？」

也有人說「同事而已，沒資格浪費我們的化妝品，謝謝」、「上班累死了還要化妝，我是去上班，不是去化妝給你看」、「看到留言區就放心了，發這篇文章的原po才扯吧」、「然後化妝後又說妝前妝後差那麼多：）呵，男人」、「可能你們辦公室沒有帥的吧」、「不化妝怎麼了？有誰規定女生就一定要化妝嗎」、「不是啊，是關你屁事喔？」

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