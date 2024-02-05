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睡覺也帶妝！妹仔素顏在家遭男友突襲　對方喊「無法接受」提分手

▲悲傷,憂鬱。（圖／取自pexels）

▲女子表示，歷任男友都沒看過她素顏的樣子，這次竟然因素顏被分手，讓她相當傻眼。（示意圖／取自pexels）

文／CTWANT

被分手的理由太荒謬！一名女子交往的歷任男友都不曾見過她素顏，基本上都是帶妝睡覺，或者等男友睡著才卸妝，男友醒來前就畫好妝；怎知這任男友某日突襲女子住家，開門後卻驚見她素顏的樣子，沒想到竟向對方提分手，讓女方及其友人都相當傻眼。

這名女子在Zuvio以「因為素顏被分手了 」為題發文，表示自己化妝技術高超，完妝後顏直極高，且各種妝容都可以依據穿搭改變，「除了在家，只要出門基本上都會化妝。」甚至連吃宵夜都會化妝，直說眼妝是基本，不過皮膚算好所以底妝偶爾會省略。

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她也坦承歷任男友沒有看過她素顏，因為她都會帶妝睡覺，不然就是等男友睡著後卸妝，早上再比他早起床化妝。結果某日男友到她家突襲，就目睹原PO在家素顏的樣子，過沒多久就被提分手，「他說他不能接受我素顏的樣子」。

身邊的姊妹苦勸她不需要活得這麼苦，因為原PO就算素顏也就是一般女生的顏值，甚至認為因為素顏被分手很荒謬，「我自己都覺得荒謬，沒想到真有這麼一天我也能變事主。」不過她也轉念，至少短時間內不用再化濃妝，素顏也可以讓自己好過點。

貼文一出，網友紛紛留言「真辛苦，愛與喜歡是建立在化妝 」、「識人不淑」、「至少看清楚一個男人，拍拍妳」、「拍拍你，只能說真正愛你的人一定是希望看到你最真實的樣子」、「好奇前後的差別真的有那麼大嗎？」「我只能說你得至少讓對方心裡有底啊，總不可能一直面具過日子」。也有人說，與其用化妝去改變自己，還不如坦坦蕩蕩的去面對自己的長相。

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