國民公公發福利！「德德回眸笑」深夜衝破5萬讚　網喊：像看開票

▲德德在陪父親掃街後爆紅。（圖／翻攝自臉書／鄭運鵬）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨立委鄭運鵬的兒子「德德」因亮眼外型，在陪父親拜票後一炮而紅，而被封為「國民公公」的鄭運鵬昨晚再度發福利，一張德德的回眸笑，才短短14小時，已狂吸超過5.8萬讚，大票網友洗版直呼，「德德是流量密碼，以德服人。」

鄭運鵬先是在Threads曬出寶貝兒子的照片，只見德德走在鳥居中間，並回眸微笑；而他也不禁苦笑，「福利連，不是開玩笑的！被鄭太太說最近人氣有點低落。」

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▲德德回眸一笑，狂吸上萬網友朝聖。（圖／翻攝自臉書／鄭運鵬）

沒想到，一張照片吸引上萬網友朝聖，連鄭運鵬也驚呼，盛況空前；對此，網友們紛紛笑回，「不講武德！貴公子是脆脆流量恐怖份子！我眼睜睜看著每一秒跳超過我們這種邊緣人一天的讚數」、「你只能靠德德了」、「德德在半夜2:15直接衝破五萬讚，真的好像在看開票」、「不愧是父憑子貴（咦」、「30分鐘破萬」、「趕快改行當星爸」。

另外，鄭運鵬也在臉書同步發文，不過一同放上與愛妻的合照，PO文也引來1.9萬網友按讚，直呼「有德跟老婆的照片就給讚」、「未來的公公的媳婦我來了」、「公公，我要德德正面」、「有兒女陪伴真好」。