國民公公做事了！鄭運鵬曬「帥兒回眸照」狂吸近6萬讚　本人傻眼

▲鄭運鵬與妻子、帥兒「德德」。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

記者江采蓁／綜合報導

連任失利的前民進黨立委鄭運鵬近期在社群媒體threads十分活躍，獲封「脆王」；但選戰後期兒子「德德」亮眼外型曝光後，鄭運鵬更被網友笑稱是「國民公公」。鄭運鵬近日攜家人赴日本旅遊，不忘放福利給網友，先是PO出太太的高顏值美照，又接著曬出兒子的「回眸燦笑照」，發文不到一天就狂吸5.9萬個讚，連本人都不禁嘆道「ㄍ，竟然盛況空前」。

鄭運鵬4日先PO與太太的合照表示，「我太太說這邊可以放個福利。」不少網友就紛紛大讚「這是德德的姊姊吧」、「是鄭運鵬兒子的爸爸的女兒？」、「鄭太太真的年輕漂亮、容光煥發！」

▲鄭運鵬與太太合照。（圖／翻攝自鄭運鵬threads）

鄭運鵬3小時候又曬出帥兒「德德」的回眸燦笑照，笑稱「福利連！不是開玩笑的，被鄭太太說最近人氣有點低落。」兒子的帥照一出，不到24小時立刻狂吸5.9萬多個讚，連鄭運鵬本人都傻眼表示「ㄍ，竟然盛況空前」，連高雄市長陳其邁都留言「不講武德」，許多網友也紛紛留言討論「以德服人」、「讚數狂跳以為在看開票」、「國民公公終於做事了」、「把拔沒有靠德德吸流量嗎！」

▲鄭運鵬發兒子帥照。（圖／翻攝自鄭運鵬threads）