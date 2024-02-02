百萬人氣女神遭求償216萬！被抓包抖音開直播　一關鍵判賠理由曝

▲百萬粉絲追蹤的女神級網紅「Miss布丁」，因違約開直播被判賠36萬元。（圖／翻攝臉書《Miss布丁》粉專）

記者黃哲民／台北報導

出身Coser、臉書擁有上百萬粉絲追蹤的蔣姓女模「Miss布丁」，2022年和「浪LIVE直播平台」的獨家主播合約期滿前，被抓包到TikTok抖音開台直播，經營「浪LIVE」的旭瑞文化傳媒公司，提告要求蔣女賠償違約金與律師費共216萬元，蔣女辯稱抖音平台性質類似臉書直播，她只是用短影音衝人氣、沒跟抖音簽約，台北地院審結，認定這2個平台都有打賞機制，蔣女違反競業禁止約定，判她須賠36萬元，可上訴。

蔣女是從手遊的Cosplay活動走紅的正妹，外型妝容精緻、曲線玲瓏，主打青春洋溢路線，跨足網拍、外拍模特兒迅速衝高人氣，曾在多個電視台綜藝節目亮相，轉型YouTuber發展後，臉書粉專至今累積116萬追蹤者，被粉絲捧為女神。

本案源於蔣女和旭瑞公司簽約擔任為期1年的平台獨家主播，從2021年6月1日起到2022年7月31日止，在「浪LIVE直播平台」開設「你的小情人布丁」直播間定期直播，合約期間內由旭瑞為蔣女從事行銷曝光、接洽活動等服務。

但雙方合約期滿前幾周，旭瑞抓包蔣女到TikTok抖音平台開台直播，還參加抖音每周排行直播活動，旭瑞主張「浪LIVE」平台與抖音平台具有同業競爭關係，蔣女違反競業禁止約定，除直接終止跟蔣女的合約，更提告要求蔣女賠償違約金200萬元與律師費16萬元。

▲百萬粉絲追蹤的女神級網紅「Miss布丁」，因違約開直播被判賠36萬元。（圖／翻攝臉書《Miss布丁》粉專）

蔣女抗辯表示到TikTok抖音平台開直播玩玩、藉此增加自身網路聲量與粉絲數，並了解抖音營運模式，但她僅以短影音跟觀眾互動，沒跟抖音簽約，且抖音平台性質如同臉書直播，她跟「浪LIVE」的合約載明不限制她在臉書或IG另開直播，所以她在抖音平台直播應可比照辦理、不違反競業禁止約定。

法官審理認為，蔣女和「浪LIVE」的直播合約，已清楚定義競爭同業為「任何具有打賞機制的即時影音串流平台，內容不限於視頻或語音」，若未經旭瑞公司事前書面同意，蔣女不得在這類直播平台或頻道進行直播、露出或參與活動。

法官查明TikTok抖音平台也提供觀眾購買虛擬禮物打賞直播主的功能，跟「浪LIVE」平台與直播主分潤機制相同，蔣女在本件合約期滿前的2022年6月間，就開始在抖音平台每周直播2、3次，也因此收入共約10萬元，蔣女雖抗辯抖音平台的短影音跟「浪LIVE」平台的直播不同，但兩者都屬即時影音串流平台，重點是均有「打賞機制」。

法官認定蔣女違反競業禁止約定，但旭瑞公司求償違約金過高，蔣女和「浪LIVE」合約期間收到打賞與分潤共約65萬元，且蔣女因合約將期滿，才到抖音平台嘗試經營流量，誤以為沒另外簽約就不算違反競業禁止，雖願意改正卻因旭瑞逕行終止合約而沒得談，顯非蓄意違約，因此酌減金額，判蔣女須賠償20萬元違約金與16萬元律師費，可上訴。