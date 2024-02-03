李多慧又曬神級「黑絲蜜腿」…飽滿線條曝！PTT暴動：凍未條

▲女神又曬「黑絲蜜腿」。（圖／IG／le_dahye）

記者鄺郁庭／綜合報導

「啦啦隊女神」李多慧（Dahye Lee）外型甜美亮眼，個性隨和又接地氣，親和力超強超吸粉，一舉一動皆受矚目，IG美照更是常常掀話題。她1日就更新近期照片，其中一張大曬「黑絲蜜腿」，令網友直呼「差點凍未條」、「這種腿才是經典啊！這肉感、這緊實」，全場嗨翻。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「多慧這腿這樣給幾分？」說他滑IG時，發現李多慧有PO文，一看照片瞬間驚呆，「被她第一張腿照驚豔到差點凍未條」，大讚「這種腿才是經典啊！這肉感、這緊實，我給超過100分！！！在座各位給幾分？」

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查看李多慧的IG，該貼文是她更新近期去日本玩的照片，有9張美照和1小段影片，第一張就放上「黑絲蜜腿」福利照。只見她靠在椅子上，身穿黑色高領上衣，下身搭配同色短裙和黑透膚絲襪，翹腿微側身對著鏡頭，飽滿蜜腿線條直接大放送。

看到這一幕，鄉民忍不住狂讚，「超過100分」、「就是這腿，啊嘶」、「年輕不懂事，以為細長腿很棒，現在覺得這才棒」、「不管幾分，就是最頂的那種」、「沒有滿分以外的分數」、「沒辦法評分，太頂了」、「少年不知道蜜腿的好，把鳥仔腳當做寶」、「我給100分，這麼健康的美腿！」

先前，女神也曾貼出人在飛機上的照片，一手貼著臉露出可愛微笑，身穿灰藍色貼身高領上衣，下身搭配黑色包臀短裙和黑透膚絲襪，一雙結實蜜腿若隱若現。不過相較之下，這次的尺度更大，難怪再掀網友暴動。