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大陸 大陸焦點 特派現場

2年砸571萬「讓愛女當網紅」！母怒告團隊：成效太差　結果出爐

2年狠砸571萬為圓愛女「網紅夢」！成效不彰母怒告團隊　法院這樣判

▲大陸江蘇一名母親為圓愛女「網紅夢」豪擲百萬委託團隊，無奈成效不佳，憤而將製作團隊告上法院（示意圖／取自freepik）

文／CTWANT

大陸江蘇一名吳姓婦人，不惜砸130萬元人民幣（約571.2萬元新台幣）只為幫女兒圓「網紅夢」，找來團隊替女兒進行拍攝規劃、藝術包裝、宣傳，盼獲得知名度替進軍演藝圈鋪路，怎料2年下來成效不彰，吳婦憤而起訴要求全額退還，最終成功要回80萬元（約351.5萬元新台幣）。

綜合陸媒報導，江蘇一名吳太太經人介紹認識了一位自稱有演藝圈人脈的陳姓男子，吳太太向其支付130萬元人民幣（約571.2萬元新台幣），約定由陳男的團隊負責為愛女拍攝125個項目、28個都市題材影片、8首原創歌曲和1個MV，並再加碼20萬元（約87.8萬元新台幣）作為後期宣傳費用。

怎料2年來，只有完成30多則影音上傳到網路平台，且效果不盡理想、差強人意。吳太太憤而一舉告上法院，起訴要求陳男退還130萬元。法院審理後認為，雙方構成了有償委託合約關係，吳女士享有任意解除權，但應賠償被告陳姓男子的直接損失和合約履行後可以獲得的利益。

最終，法院酌定被告方的工作量價值為40多萬元人民幣（約175.7萬元新台幣），剩餘的80多萬元人民幣（約351.5萬元新台幣）應當全部退還給吳太太。

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