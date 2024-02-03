Toyz推「頭殼有丼」同款濺血帽T！網笑血量變現：穿上防禦+87

▲Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝Dcard、YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

網紅Toyz日前與超哥發生糾紛，因評論「醋飯難吃」，當街遭到超派鐵拳暴打而頭破血流，掀起外界熱論，如今他熱度推出「Toyz頭殼有丼同款衛衣」，也就是他當天被打時所穿的上衣，宣傳照片還貼上被打後坐在路邊的模樣，網友一看全笑翻，「適合送給仇家的新年禮物」、「最狠的男人，連自己都消費」。

Toyz日前到超哥所開的餐廳用餐，用完餐後與超哥在餐廳門口聊，怎料超哥突然大打出手，直接出拳攻擊Toyz，2人還一路打到馬路上，鬥毆結束後，Toyz衣服被扯爆，身上也有血跡，狼狽地坐在路邊，

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今Toyz趁這波熱度，推出「Toyz頭殼有丼」同款連帽唯一，就是他當天被打時所穿的衣服，有兩種顏色可以選擇，黑色以及深灰色，「唯一一次限時返場」，採預購制，下單完成年後才會出貨。Toyz在IG限動發文「被揍10分鐘，除了頭殼破洞，毫髮無傷」。

貼文曝光，網友直呼超狠，「血量變現，注意看，這個男人狠起來連自己都不放過」、「我比較想要河童的造型」、「流量變現是現今常態，血量變現的第一次見」、「這個男人太狠了，連頭殼丼也拿來業配了，超派」、「什麼錢都可以賺」、「過年要穿新衣服」、「穿這當團服會不會被打」、「沒有賣露肩款的嗎」、「完美詮釋消費自己最高境界」、「這個物理防禦可以加到頂，讚」、「邏輯流量商業鬼才」。

▼Toyz同款帽T。（圖／翻攝自Toyz IG）