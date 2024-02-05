　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

札波羅熱前線激戰中！　澤倫斯基親訪視察

▲▼澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）前往札波羅熱州（Zaporizhzhia）前線視察。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基前往札波羅熱州前線視察。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社基輔4日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他視察南部前線羅博蒂村的部隊。烏克蘭去年夏天從俄羅斯手中奪回當地，目前雙方再度面臨激戰。

法新社報導，基輔去年8月奪回位在札波羅熱州（Zaporizhzhia）的羅博蒂村（Robotyne），宣告對俄軍反攻一大勝利。但是當地自此不斷遭遇俄軍攻擊，成為南方前線主要熱點之一。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上表示：「札波羅熱州、羅博蒂村，第65機械化旅所在。我跟守軍談話，感謝他們，並且頒發國家獎章。我很榮幸今天來到這裡。」

上傳臉書（Facebook）影片顯示，身穿制服的澤倫斯基和士兵在看起來像是地窖的暗黑房間裡見面。

他告訴戰士們：「我深感榮幸今天來到這裡、獎勵你們，因為你們肩負擊退敵人、贏得這場戰爭的如此艱巨而且具決定性任務。」

「我期盼各位勝利，我希望獎勵你們並且期盼你們盡一切努力以早日達成勝利。」

▲▼澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）前往札波羅熱州（Zaporizhzhia）前線視察。（圖／達志影像／美聯社）

▲身穿制服的澤倫斯基和士兵在看起來像是地窖的暗黑房間裡見面。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergei Nikiforov）今天稍晚表示，澤倫斯基此行期間與爆炸「相對接近」。

他說：「那是在羅博蒂村，戰爭正在那裡進行中，因此跟爆炸相對靠近。但是我不想渲染當地情勢。」

路透社報導，澤倫斯基於外界揣測基輔很快會開除武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）之際走訪札波羅熱州。

路透社2日引述2名消息人士指出，烏克蘭政府已知會美國白宮，計劃開除扎盧茲尼。

扎盧茲尼與澤倫斯基在諸多議題上立場衝突。烏克蘭去年發動的反攻行動未能大量奪回遭俄羅斯占據的領土，現在又傳出扎盧茲尼將遭撤換。

有「鐵將軍」（Iron General）稱號的扎盧茲尼備受推崇，將他革職之舉恐對正沿逾1000公里前線與擁有大規模武器儲備的俄軍激戰的烏軍士氣造成傷害。

ET快訊
關東大雪！　4台灣航班確定延誤
百隻毛孩爆遭毒殺！　她見愛貓「口吐白沫」陳屍家門淚崩
黃國昌拆自家違建　四叉貓發現「拆除公司和他服務處地址一樣」
尾牙界的天花板！　Lulu一聽到董事長加碼：被獎金嚇到咬手手
整排櫻花開了！　第一排住戶哀喊：災難
快訊／兔年封關！　台積電漲10元至645
快訊／國1「槽車折甘蔗」　紫爆回堵5公里
過年好冷！　恐跌破7℃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

關東今午後下大雪！4台灣航班確定延誤　東京積雪恐破10公分

好心讓校車先過　學生「比1手勢」駕駛怒嗆：家長是這樣教的嗎？

川普稱將向中國「課徵60%關稅」　拒談是否介入台海衝突

札波羅熱前線激戰中！　澤倫斯基親訪視察

旅日注意！警報級大雪5日襲東京　羽田取消76航班、JR鐵路恐停駛

土耳其證實普丁將到訪　俄烏開戰後首訪北約成員

智利野火增至64人罹難　總統：死者還會顯著增加

美軍空襲未停歇！　白宮安全顧問：擬進一步打擊伊朗支持的團體

日本已故前首相安倍晉三母親逝世　享耆壽95歲

34歲男捐出「397萬遺產」　全給12名陌生人

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

關東今午後下大雪！4台灣航班確定延誤　東京積雪恐破10公分

好心讓校車先過　學生「比1手勢」駕駛怒嗆：家長是這樣教的嗎？

川普稱將向中國「課徵60%關稅」　拒談是否介入台海衝突

札波羅熱前線激戰中！　澤倫斯基親訪視察

旅日注意！警報級大雪5日襲東京　羽田取消76航班、JR鐵路恐停駛

土耳其證實普丁將到訪　俄烏開戰後首訪北約成員

智利野火增至64人罹難　總統：死者還會顯著增加

美軍空襲未停歇！　白宮安全顧問：擬進一步打擊伊朗支持的團體

日本已故前首相安倍晉三母親逝世　享耆壽95歲

34歲男捐出「397萬遺產」　全給12名陌生人

營養師曝「手搖飲配料熱量排行榜」　一份珍珠熱量將近一碗飯

中鋼AI技術開發鋼捲吊運天車　每1台年減400萬成本

臉書PO「像巴西國旗的綠蛋」警8小時找上門　北檢偵查結果出爐

超慘！外國觀光客赴中數去年暴跌　不到2019年一成

民進黨團批黃國昌「噴口水搏版面」　立院未開議≠立委沒上班

關東今午後下大雪！4台灣航班確定延誤　東京積雪恐破10公分

民眾黨拋2／6開議！韓國瑜首次朝野協商討論　他曝往例：重要的是監督內容

南投驚傳百毛孩遭毒殺！她見愛貓「口吐白沫」陳屍家門淚崩

孫易磊火腿春訓首次練球飆速146　爭取熱身賽亮相機會

星展、第一商業銀行統籌主辦　文曄集團600億聯貸案簽約

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

國際熱門新聞

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

34歲男捐「397萬遺產」給12陌生人

他住飯店開錯門　驚見女僕做半套

悲報！　「愛上保育員」傳奇母鶴逝世

洗手洗到流血　「大腦植入物」救了她

2女飯店外扯衣互毆　她「巨乳掉出」狂甩

日本已故前首相安倍晉三母親逝世　享耆壽95歲

蘇利文：美國有意進一步打擊伊朗支持團體

女友要求男友「找小三」：不介意3人行

土耳其證實普丁將到訪　俄烏開戰後首訪北約成員

警報級大雪5日襲東京　羽田取消航班、JR恐停駛

智利野火增至64人罹難　總統：死者還會顯著增加

為台生產50枚滑翔飛彈　美國與雷神簽約

川普稱將向中國徵60%關稅　拒談是否介入台海衝突

更多熱門

相關新聞

土耳其證實普丁將到訪　俄烏開戰後首訪北約成員

土耳其證實普丁將到訪　俄烏開戰後首訪北約成員

土耳其外交部長費丹今天證實俄羅斯總統普丁即將到訪，但是沒有宣布確切日期。費丹透露，土耳其總統艾爾段將與普丁商討讓烏克蘭穀物經黑海出口的新機制。

英美聯軍再襲葉門　打擊境內36個武裝目標

英美聯軍再襲葉門　打擊境內36個武裝目標

烏克蘭東部俄占城鎮遇襲　俄官員：至少11人喪生

烏克蘭東部俄占城鎮遇襲　俄官員：至少11人喪生

烏對俄國入侵提訴　國際法院決定部分受理

烏對俄國入侵提訴　國際法院決定部分受理

美軍空襲釀軍民死傷！伊拉克敘利亞齊聲譴責

美軍空襲釀軍民死傷！伊拉克敘利亞齊聲譴責

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基

讀者迴響

熱門新聞

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

正妹吃炸蛋蔥油餅遭噴蛋黃！近照曝光鄉民嗨翻

高二女生上學遭性侵　洗車工「自白反悔」被判無罪

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

正妹行李箱「狂震」　羞恥掩面臉漲紅

收購40KG「廢棄刮刮樂」對獎結果驚人

騙夫出門玩？基隆人妻收苗栗1.2萬罰單

裝大方讓男友「去洗泰國浴」　她聽細節崩潰喊噁

每天開除濕浴室仍發霉！網推小資清潔法

館長嗆酸民：我不能喜歡韓國瑜嗎？

二度就業媽遭排擠　原因曝光遭酸爆

更多

最夯影音

更多
謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面