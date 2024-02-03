美軍空襲釀軍民死傷！伊拉克敘利亞齊聲譴責　伊朗：加劇地區緊張

▲ 敘利亞國營媒體證實，美軍發動報復性空襲。（圖／翻攝自敘利亞媒體）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍2日向伊拉克及敘利亞發動空襲，報復1月底造成約旦基地3名士兵死亡的無人機攻擊。敘利亞證實，美軍攻擊造成軍民傷亡且帶來重大損失，指控美方以危險方式加劇中東衝突，伊拉克也有16人死亡。伊朗對此回應，美國此舉只會使地區緊張惡化。

CNN報導，敘利亞國防部3日聲明證實，美軍空襲造成平民及軍人死亡，「美國對敘利亞東部、靠近伊拉克邊境的地點及城鎮公然發動空中侵略，導致一些平民及士兵喪生，還有其他人受傷，更對公共及私人財產造成重大損失。」

據敘利亞官媒SANA，位於伊拉克邊境的代爾祖爾（Deir Ezzor）、阿布坎馬（Al-Bukamal）及馬雅丁（Al-Mayadeen）遭到空襲。該國外交部指出，敘利亞譴責美國的公然侵犯行為，且堅決不接受美國政府為這次襲擊編造的藉口與謊言。

伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）辦公室則表示，美國夜間對境內伊朗目標發動空襲，造成包括平民在內共16人死亡，還有25人受傷。

聲明指出，這次攻擊是「對伊拉克主權的新一波侵略」，且否認巴格達政府事前曾與華府協商，指控以美國為首的軍事聯盟，在該地區的存在已經威脅伊拉克安全與穩定，成為將伊拉克捲入地區與國際衝突的理由。

根據《衛報》，伊朗外交部稍早也出面回應，譴責美國軍事打擊「侵犯伊拉克及敘利亞主權及領土完整」，是美國又一次冒險與戰略錯誤，只會加劇地區緊張及不穩定性。