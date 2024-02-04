龍來平安寒冬送暖　林燕祝偕婦聯會送春節民生物資

▲台南市議員林燕祝4日下午，偕婦聯會永康區支會總幹事林櫻桃與服務團隊，於服務處舉辦「龍來平安‧寒冬送暖」活動。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員林燕祝4日下午，偕婦聯會永康區支會總幹事林櫻桃與服務團隊，於服務處舉辦「龍來平安‧寒冬送暖」活動，送上春節民生物資及保暖衣物與馬前總統的春聯，向大家拜早年。

另，林燕祝每年都會去的陸嘉社區，今年則由志工代表來領取，並與永康派出所合作，現場進行反詐騙宣導。

林燕祝說，陸嘉社區目前僅剩下7名的老兵，因考量到北北們行動不便，今年由社區派志工代表來服務處領取，她說做為一個長期關心榮民榮眷的議員，她肯定這些長輩早期全力捍衛國家安定台灣社會，感恩他們一輩子的血淚付出，不能因為人數減少就疏於關懷，眼見榮民伯伯逐漸凋零，的確很傷感，呼籲政府給這些長輩多一點關心。

林燕祝與婦聯會今年準備了白米、關廟麵、發熱衣、保暖背心、襪子、食物和馬前總統的春聯，收到的民眾們都很感動、謝謝林燕祝的貼心問候，興奮心情溢於言表，林燕祝並叮嚀大家過幾天寒流來襲，要記得保暖。

林燕祝表示，非常感謝婦聯會每年提供物資，透過民代的協助，將這些愛心送到社會上有需求的各個角落，讓這些弱勢的家庭也能感受到過年的氣氛，並祝福大家都能平安過好年。