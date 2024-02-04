快訊／台中市議員吳佩芸晚間宣布：退出時代力量

▲吳佩芸。（圖／記者白珈陽攝）



記者董美琪／綜合報導

台中市議員吳佩芸今晚表示，已將時代力量放棄黨籍聲明書寄出，此刻起，會以無黨籍的身份，繼續在改革道路上努力。吳今晚宣布退黨後，時代力量將剩5名市議員及1名鄉民代表。

吳佩芸表示，看到過去許多夥伴已經離開，無論是退黨，或是離開黨的工作崗位，相信大家仍會用其他形式，在不同的角落繼續堅持初衷及理念。她感謝黨曾經的栽培與提攜，感謝時代力量歷任黨主席林昶佐（創黨總隊長）、黃國昌、邱顯智、徐永明、高鈺婷、陳椒華、王婉諭的付出與貢獻，以及合作過的黨工、志工朋友給予的教導與幫助。

▲吳佩芸。（圖／翻攝吳佩芸FB、IG）



吳佩芸多年前與男友玩樂的私密影像，在前年選前被「新華報導 1987」負責人鄭姓社長刊登在網路上，憤而對鄭姓社長、楊姓前男友提告。楊男部分證據不足獲不起訴。

由於吳佩芸原本是時代力量唯一1席直轄市議員，如今時代力量將剩5名市議員、1名鄉民代表。