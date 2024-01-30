時力決策委員全面改選、2月19日公告　入黨3個月即可登記參選

▲時代力量中央黨部。（圖／記者吳杰澄攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量在2024大選遭遇空前挫敗，黨主席王婉諭率領決策委員總辭，時代力量今（30日）發布「第四屆決策委員臨時改選」選舉公告，將依《時代力量第四屆決策委員臨時改選選舉辦法》辦理，將選出決策委員9名、候補2名，改選後的決策團隊，將於2月19日由選舉委員會公告選舉結果後出爐。

時代力量2月20日將召開第三屆黨員代表會議，因應黨務規模縮，會中修正《時代力量黨章》第十五條，將決策委員會人數由15名下修至9名。

為擴大社會參與並降低選舉門檻，會中通過《時代力量第四屆決策委員臨時改選選舉辦法》，將本次改選的決策委員被選舉資格年限，由入黨屆滿一年調整為「入黨屆滿三個月」即有權登記參選。

在投票資格年限部分，由入黨屆滿六個月之有效黨員，調整為「選舉公告公布日前完成入黨手續，並於受理候選人登記截止日時成為有效黨員者」就可以投票。

時代力量表示，從選後至今，從北到南持續召開系列座談會，由代理黨主席王婉諭委員與不分區立委參選人傾聽社會大眾的心聲與建言，衷心感謝所有支持者陪伴時代力量，也期盼在未來資源更艱鉅的時刻大家能夠繼續與時代力相伴前行、攜手度過將迎來的挑戰。

