《夜夜秀》來賓模仿、訕笑身障人士　時力遺憾：薩爾泰應面對錯誤

▲王志安訕笑身障人士。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）



記者杜冠霖／台北報導

中國記者王志安日前在「賀瓏夜夜秀」暗諷，民進黨提名罹患罕病的律師陳俊翰擔任不分區立委，是靠「殘疾人」煽情催票、更模仿其肢體動作，引發歧視爭議。對此，時代力量今（25日）表達遺憾，也呼籲薩泰爾團隊面對這次的錯誤，勇敢面向社會對話，為更多元友善的民主環境一起努力。

針對王志安在《賀瓏夜夜秀》節目上，對身心障礙者候選人進行的嘲諷與模仿，時代力量表達遺憾。時力指出，遺憾之餘，也希望藉此機會展開對話，向不同國家說明為何台灣社會無法認同這類言論屬於言論自由的保障範圍。

時力指出，台灣的民主是在一次次衝突與對話中前進。過去台灣曾面對許多關於「參政資格」的歧視與成見，當被害者站出來、當身障者站出來時，遭遇到各種不理解和質疑。

時力認為，台灣社會也逐漸學習到，民主政治本來就該廣納多元，並不專屬於哪些人，更無所謂誰出來就是「煽情」和「博取同情」，衷心企盼此事能提醒我們，一個友善、平權的社會，需要從每一個行為、每一個建設、每一句話來細心打造。

時力也指出，針對黨主席王婉諭擔任來賓，在 1月9日於薩泰爾娛樂社群平台播出的內容進行單集贊助，並無贊助參與其他集數製播，更呼籲薩泰爾團隊面對這次的錯誤，勇敢面向社會對話，為更多元友善的民主環境一起努力。