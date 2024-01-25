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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝陳俊翰返台從政初衷　王婉諭：任何人都很難做到的決心與堅持

▲▼陳俊翰拜訪王婉諭國會辦公室。（圖／翻攝王婉諭臉書）

▲陳俊翰拜訪王婉諭國會辦公室。（圖／翻攝王婉諭臉書）

記者杜冠霖／台北報導

中國記者王志安日前在「賀瓏夜夜秀」暗諷，罹患罕病的民進黨不分區立委後選人陳俊翰是煽情催票、更模仿其肢體動作，引發軒然大波，而陳俊翰的人生故事也躍上檯面。時力黨主席王婉諭25日表示，陳俊翰為了回到台灣為更多障礙者發聲，犧牲的不只是職涯發展，還面臨身體惡化風險，這是誰都很難做到的決心，「只有『有障礙』的環境，沒有『有障礙』的人」希望此次爭議，能喚醒更多人對障礙者的認識。

王婉諭表示，自己並不認同這段輕蔑的歧視性發言，因此除了要表達譴責外，也想和大家談談她眼中的陳俊翰律師，「前年年底曾在因緣際會之下，和俊翰律師碰面，原本我就對他的人生經歷非常感佩，不僅克服生命的難關，更一路取得律師資格、名校學位，並且犧牲高薪的律師工作回到台灣，為病友們和障礙者爭取權益。」

王婉諭指出，而在他和家人、障權會的夥伴們一起來到國會拜訪她，就罕病及身心障礙者的議題交換想法後，內心除了敬佩外，更多了一份尊敬，「為了回到台灣來，為更多障礙者發聲，俊翰律師犧牲的不只是職涯發展而已。」

王婉諭介紹，陳俊翰作為SMA病友，過去在美國時，因為保險給付，可以正常使用藥物治療。但回到台灣後，卻因為我國健保對於SMA藥物給付的限制，而可能面臨無藥可用的窘境。也就是說，陳俊翰律師選擇回到台灣，代表他必須冒著身體狀況惡化的風險，這是任何人都很難做到的決心與堅持。

王婉諭指出，這也是為什麼，當她獲知陳俊翰律師獲得他黨提名之後，也立刻傳訊息恭喜他，並且誠摯希望未來有機會能和他一起在國會奮鬥。當然，選舉的結果或許事與願違，「但我仍然認為，俊翰律師的生命經驗，以及他選擇投身公共領域的初衷，都是非常具有啟發性的一件事。」

王婉諭表示，台灣是亞洲第一個為罕病立法的國家，更以人權發展為傲。但事實是，我們為障礙者、病友等弱勢做的事情，卻是非常有限的。這也是為什麼，過去四年我一直推動SMA的罕藥給付，並且要求衛福部徹底檢討用藥給付的審查流程。同時，我倡議自立生活支持的制度改善、身心障礙者權益保障法檢討、國會議事轉播無障礙資訊服務、故宮文物口述影像、無障礙交通環境、特教助理員勞動權益保障、特教法修法、無障礙旅宿普及化等相關議題。

王婉諭表示，自己始終相信，障礙不是一種族群，而是一個階段，任何人都有可能在生命的歷程中，需要無障礙的需求。所以，支持障礙者、推動無障礙的空間與制度，其實是在為所有國人創造一個真正無障礙的空間，創造一個適合所有人生存的社會。

王婉諭指出，雖然這次陳律師沒有選上，但仍誠摯希望，未來有一天，陳俊翰律師或是其他障礙者們能夠進入國會，讓超過一百萬名身心障礙者的聲音，能夠被社會所正視，「只有『有障礙』的環境，沒有『有障礙』的人」誠心希望這一次的爭議，能喚醒更多人對障礙者的認識，讓台灣真正成為一個「有愛無礙」的島嶼。

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