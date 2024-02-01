台中開第一槍！大型重機「可停機車停車格」　3處停車場試辦

▲台中市政府2月1日起在3個公有停車場，試辦大型重機可停放機車停車格。圖為示意圖。（圖／截取自臉書通勤者之歌）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府交通局發布公告，自今日（2月1日）起試辦大型重機停放路外停車場機車格，範圍為惠新停車場、市政公園地下停車場以及豐原轉運中心停車場。長期關注交通議題的台中市議員吳佩芸表示，她肯定台中市交通局的勇於任事，將持續關注試辦成果，推動台中市更良好的停車環境。

吳佩芸指出，2023年年初，台中市停管處發布了一紙禁止大型重機進入部分立體公有停車場的公文，該禁令不僅毫無法源依據，更排擠了大型重機進入十幾間停車場的權益，於是她與車友團體到現場會勘，讓台中市撤回這項禁令。

吳佩芸說，她注意到現行法規對於大型重機停車權的不足，在路邊停車格雖然比照汽車，但是大型重機在路外停車場該怎麼停卻沒有規範，過去台中市即保守的要求大型重機在路外也應停汽車格。

▲吳佩芸（右一）長期關心交通議題。（圖／吳佩芸提供）

吳佩芸表示，許多大型重機其實都停得進一般的機車格，因此車友們皆希望能夠在路外停車場也能停機車格，避免汽車格這麼大卻只停放一台機車，造成空間的浪費，她多次在議會透過質詢、提案、協調會與現場會勘，也和知名重機粉專合作，終於說服台中市政府啟動大型重機的試辦計畫，將在惠新停車場、市政公園地下停車場以及豐原轉運中心停車場三處試辦大型重機停放機車格，並且若停機車格就比照機車費率收費。

吳佩芸強調，雖然目前僅3個公有停車場開放試辦，仍感謝台中市政府交通局傾聽、接納民意訴求，在行政院交通部還在鴕鳥心態、逃避問題的當下，台中能成為各地方政府中率先開放的領航者，未來更將繼續緊盯試辦成果，推動台中市更良好的、有效率的停車環境。

▲台中市政府交通局發布公告，自2月1日起試辦大型重機停放路外停車場機車格。（圖／吳佩芸提供）

臉書粉專《重車日誌-教士》也說，相較於其他五都還在那邊找藉口，台中市政府交通局願意跨出這一步可以說就是為大型重機路權正常化開啟第一槍，讓那些食古不化的官員知道，大型重機就是擁有汽車路權的機車，強制把機車停放在汽車格就是一種製造交通衝突與空間浪費的行為。