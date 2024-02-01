　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中開第一槍！大型重機「可停機車停車格」　3處停車場試辦

▲▼ 。（圖／截取自臉書通勤者之歌）

▲台中市政府2月1日起在3個公有停車場，試辦大型重機可停放機車停車格。圖為示意圖。（圖／截取自臉書通勤者之歌）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府交通局發布公告，自今日（2月1日）起試辦大型重機停放路外停車場機車格，範圍為惠新停車場、市政公園地下停車場以及豐原轉運中心停車場。長期關注交通議題的台中市議員吳佩芸表示，她肯定台中市交通局的勇於任事，將持續關注試辦成果，推動台中市更良好的停車環境。

吳佩芸指出，2023年年初，台中市停管處發布了一紙禁止大型重機進入部分立體公有停車場的公文，該禁令不僅毫無法源依據，更排擠了大型重機進入十幾間停車場的權益，於是她與車友團體到現場會勘，讓台中市撤回這項禁令。

吳佩芸說，她注意到現行法規對於大型重機停車權的不足，在路邊停車格雖然比照汽車，但是大型重機在路外停車場該怎麼停卻沒有規範，過去台中市即保守的要求大型重機在路外也應停汽車格。

▲▼ 。（圖／吳佩芸提供）

▲吳佩芸（右一）長期關心交通議題。（圖／吳佩芸提供）

吳佩芸表示，許多大型重機其實都停得進一般的機車格，因此車友們皆希望能夠在路外停車場也能停機車格，避免汽車格這麼大卻只停放一台機車，造成空間的浪費，她多次在議會透過質詢、提案、協調會與現場會勘，也和知名重機粉專合作，終於說服台中市政府啟動大型重機的試辦計畫，將在惠新停車場、市政公園地下停車場以及豐原轉運中心停車場三處試辦大型重機停放機車格，並且若停機車格就比照機車費率收費。

吳佩芸強調，雖然目前僅3個公有停車場開放試辦，仍感謝台中市政府交通局傾聽、接納民意訴求，在行政院交通部還在鴕鳥心態、逃避問題的當下，台中能成為各地方政府中率先開放的領航者，未來更將繼續緊盯試辦成果，推動台中市更良好的、有效率的停車環境。

▲▼ 。（圖／吳佩芸提供）

▲台中市政府交通局發布公告，自2月1日起試辦大型重機停放路外停車場機車格。（圖／吳佩芸提供）

臉書粉專《重車日誌-教士》也說，相較於其他五都還在那邊找藉口，台中市政府交通局願意跨出這一步可以說就是為大型重機路權正常化開啟第一槍，讓那些食古不化的官員知道，大型重機就是擁有汽車路權的機車，強制把機車停放在汽車格就是一種製造交通衝突與空間浪費的行為。

ET快訊
快訊／「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」　爭議選票曝
快訊／陳昭姿認了！　廢票是她的
快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　進第二輪投票
快訊／爭議選票曝光！　黃珊珊只拿7票
LIVE／出現爭議！　黃珊珊只拿到7票
快訊／確保8票團進團出！柯文哲派林國成監票　陳玉珍湊熱鬧
快訊／民進黨立委「技術性亮票」！　陳亭妃監票
快訊／藍委們高舉亮票！　「票票入匭全投韓」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

駕駛凌晨未開燈遭攔查慌了　原來是洗錢通緝犯...車上還有毒品

女山友八通關摔傷！急升狼煙求救　直升機先溝通滅火再吊掛

台中開第一槍！大型重機「可停機車停車格」　3處停車場試辦

友人上岸找不到他...台東男宜蘭浮潛抓魚失蹤　海陸搜救中

養護中心變AV現場！「護濕辣嬌」直播手工片　賺進25萬下場曝

台大醫師施庭芳涉高端內線交易　上訴二審後竟因此事從未到庭

被三寶擊落！台南婦突跨越車道衝出...害騎士撞上慘摔

收入千萬卻滯欠1256萬廢棄物清理費　工程行老闆故意擺爛遭管收

霧峰鐵皮神壇清晨起火延燒3戶...傳巨大爆炸聲　屋內堆大量爆竹

苗栗竹南鎮公所遭搜索！帶回10多人約談　鎮長方進興50萬交保

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

駕駛凌晨未開燈遭攔查慌了　原來是洗錢通緝犯...車上還有毒品

女山友八通關摔傷！急升狼煙求救　直升機先溝通滅火再吊掛

台中開第一槍！大型重機「可停機車停車格」　3處停車場試辦

友人上岸找不到他...台東男宜蘭浮潛抓魚失蹤　海陸搜救中

養護中心變AV現場！「護濕辣嬌」直播手工片　賺進25萬下場曝

台大醫師施庭芳涉高端內線交易　上訴二審後竟因此事從未到庭

被三寶擊落！台南婦突跨越車道衝出...害騎士撞上慘摔

收入千萬卻滯欠1256萬廢棄物清理費　工程行老闆故意擺爛遭管收

霧峰鐵皮神壇清晨起火延燒3戶...傳巨大爆炸聲　屋內堆大量爆竹

苗栗竹南鎮公所遭搜索！帶回10多人約談　鎮長方進興50萬交保

直擊／韓國瑜當選機會濃　青年爬牆抗議「國瑜當院長、國會火葬場」

河南大雪60輛車連環撞！　交警灑鹽溶雪不敵路面結冰速度

陳昭姿坦承失誤被認定廢票！　「清楚投給黃珊珊但沾到印泥」

國會龍頭選舉「無效票+1」　黃珊珊一張選票印泥誤沾陳菁徽

孩子暈倒！14人吃火鍋「一氧化碳中毒」全送醫　餐廳遭勒令停業

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

3月開放組團赴陸旅遊！開團已7成滿　旅遊業：團費跟以往差不多

林襄、李多慧「私接大筆代言」　為何不會被告？內行人曝關鍵

駕駛凌晨未開燈遭攔查慌了　原來是洗錢通緝犯...車上還有毒品

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

社會熱門新聞

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

即／國1員林段「10車連環撞」！占內側2線回堵中

台灣嬤在日走失　女兒：她有糖尿病

即／幫樂天女孩私接商演　陳元凱羈押禁見

快訊／挪10億公款豪爽過　台中銀董座1500萬交保

PTT約見面說好只抱抱　正妹求饒仍遭性侵

「五億高中生」墜樓273天未下葬　生母月花3萬冰存遺體

延吉街擂台賽！2男互毆後交纏畫面曝

即／基隆1工廠全面燃燒　消防搶救中

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

新北賭場被抄　正妹荷官舉手抱頭萌樣曝

即／樂天女孩前經紀人史丹利遭羈押

屏縣議員潘連周賄選　當選無效定讞

貨車後斗突竄火球！整車「12年麥卡倫」燒毀

更多熱門

相關新聞

媽媽市長帶漢堡可樂來了！70名新兵放鬆大笑

媽媽市長帶漢堡可樂來了！70名新兵放鬆大笑

首批94年次、1年制義務役男在1月25日正式入伍，台中市總計有70位役男前往成功嶺進行新兵訓練。台中市長盧秀燕昨（31）日帶著漢堡、可樂等食物前往營區，替70名役男加油打氣，同時也致贈春節加菜金、小紅包，預祝部隊幹部、役男新年快樂，讓新兵們笑得好開心。

台中2大舊城區突翻身　房價4年最高漲53.9%

台中2大舊城區突翻身　房價4年最高漲53.9%

快訊／台中霧峰民宅清晨大火！火舌延燒3戶

快訊／台中霧峰民宅清晨大火！火舌延燒3戶

不只中捷藍線！政院今再核定「綠線延伸可行性」　124年完工

不只中捷藍線！政院今再核定「綠線延伸可行性」　124年完工

不只藍線過關！中捷綠線延伸獲核定

不只藍線過關！中捷綠線延伸獲核定

關鍵字：

重機停車格機車停車格吳佩芸台中交通局

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

7男換妻性侵！　嫌犯判鞭刑12下不服上訴

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

LIVE／國會院長選舉10：30開始投票　韓國瑜、游錫堃、黃珊珊搶龍頭

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

生活規律愛運動「仍患惡性腫瘤」！33歲男星被醫告知恐截肢

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

宛宛兒「開3.5萬徵助理」被嫌錢少！傻眼開炮：要求一堆

即／國1員林段「10車連環撞」！占內側2線回堵中

3生肖年後將鹹魚翻身　大喜降臨有望暴富

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面