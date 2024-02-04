剛送神隔天又有「天神下降」？神明下凡代班　專家：求好運趁現在

▲祭拜時用甜食，讓神明為你說好話求好運。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

翻開農民曆，昨天農曆12月24日「送神」剛過完，不少民眾才忙著將家中佛桌、香爐等祭祀供像整理乾淨，今天農曆12月25日又「天神下降」，讓人摸不著頭緒。民俗專家解釋，其實送神後天神下降有如「複查」的概念，玉帝會派出考核神倒人間，核實地方神明回報天庭的事項。

台灣社會歲時習俗，從農曆年底到隔年年初期間，會有送神、接神與天神下降日的習俗，在各個日子舉行祭祀，配合相關的供品及禁忌習俗。昨天農曆12月24日送神，許多民眾將家中所供奉的諸神、尤其是灶君，祭拜後供送回天，民間相信，送神日會決定明年整年的運勢，因為灶君掌管各家的善惡供過，人們希望得到美言、好話，上天就會賜福。

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而農曆25日以後，玉帝就另外派遣其他天神下凡，接續監護人世，稱為「天神下降」，直到正月初四日下午，灶君、新值年太歲及諸神回到凡間，諸神才返回天庭。民眾也同樣會在這時準備年節期間的豐盛食物，用甜茶祭拜，燒紙錢及雲馬、甲馬等恭送回天。

▲送神祭拜完，還有代班神明複查。（圖／取自免費圖庫pexels）



民俗專家廖大乙受訪時曾解釋，以通俗說法，接續在送神之後的天神下降，有如複查的概念，也就是說，從農曆12月25日起倒正月初四「接神」期間，玉帝派出考核神來到凡間，監察在送神日、地方神回到天界彙報的結果。

進一步解說，廖大乙指出，地方神明上天庭報告每家每戶一年來的善惡功過，因觀察時間有一年，要持續10天左右的時間才結束，直到大年初四才會回人間「歸建」再上工，這段時間為了填補地方神鎮守的空缺，玉帝才會派出考核神來凡，核實同時協助看管地方神明原本的轄區。

這批考核神人們同樣可以搏感情，廖大乙建議，民眾可以準備甜食、水果，讓祂們回天時可以美言幾句，以香蕉、梨子、棗子、蘋果、桂圓等祭拜，象徵「招貴人、招你來旺、平安」，或是準備花生糖、麻荖、發糕、年糕、冬瓜糖等甜食，有「長壽、發財、年年高」的寓意，讓天神為你說好話。