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別在廚房裸體！初四「接神」7大禁忌曝光　觸犯恐整年沒財運

▲▼大年初四接神送神，這些禁忌不可不知。（圖／達志影像／美聯社）

▲大年初四接神送神，這些禁忌不可不知。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

每逢農曆大年初四，家家戶戶最重要的事情就是「接神、接財氣」，有些傳統習俗與禁忌需要遵守，若不小心觸犯禁忌，一整年的財運恐怕離你遠去。對此，命理專家楊登嵙教授分享7點，大年初四「接神」要遵守的禁忌，供民眾參考。

一、 不出遠門：

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初四灶王爺會查戶口，盡量不出遠門，民眾要待在家以鞭炮迎接。

二、 不用針線：

由於從初一到初四，商家都會歇業，傳統習俗建議這段期間最好不要使用針線，婦女這段時間也最好不要用針線。用針線補衣物象徵補破洞，一年都會一直補，而針有煞氣，年節應避免使用。

▲初四盡量別用針線。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲初四盡量別用針線。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

三、 廚房「裸體」:

灶神為廚房之神，因此不可以在廚房「裸體」或換衣服。

四、 不要小氣：

接神當天不要太小氣！要將家裡好吃的東西分給親朋好友、鄰居，如果過度小氣，財神則會遠離，財走了，人緣也變差。

五、 廚房不可吵架：

不可在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神生氣，引發官訟是非。

▲▼ 吵架,情侶,夫妻。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲初四在廚房吵架恐會引發官訟是非。（示意圖／翻攝自unsplash）

六、 廚房不可行房：

在廚房行房會影響夫妻或情侶感情，甚至造成婚外情。

七、 爐灶要整潔：

爐灶不要堆東西，有剩菜剩飯要整理乾淨。「吃折羅」就是把過年剩下的飯菜做成大雜燴，可以依據菜色，用油炸、燉煮、烹煮等方式製作，因此每家的菜色都會有獨特風味，裡面會有濃濃的「家的味道」，而「吃折羅」也代表著勤儉持家。

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