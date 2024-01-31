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2／3送神日！清香爐一步做錯＝「把好運倒光」　禁忌、開運一次看

▲本周日（15日）是所謂的送神日（圖／記者劉維榛攝）****請用於正面新聞唷*****

▲今年2月3日為所謂的送神日。（圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

農曆12月24日，也就是今年的2月3日為「送神」，命理專家楊登嵙指出，送神越早越好，而在這之後趁著諸神昇天述職不在的期間，家家戶戶舉行大掃除，象徵掃除家中一切晦氣之意，也就是所謂的「清囤」。為此，他也整理送神、清囤的禁忌及開運法，供民眾參考。

一、2024年最佳「送神」時間

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「子」時是一天的開始，「子」時是晚上23點至01點，因為「送神」愈早愈好，2024年2月2日23點就是民俗「子」時的開始，因此，在這時間「送神」最有誠意，可以讓神明最早放假，讓祂更開心來保佑我們。

二、「清囤」順序

「送神」完緊接著再到神位前燒香秉告神明及祖先，即將進行「清囤」，也就是依序清理家中1.神像，2.神明香爐，3.祖先牌位，4.祖先香爐，5.神明桌。

三、神像清理方法

神像先用乾淨的毛刷小心清理，神像盡量用乾布擦拭，仍不乾淨才用濕布擦拭，不可用水洗，怕臉會花掉或龜裂。

四、香爐清理禁忌

香爐盡可能不要拿下來清理，準備全新或神明專用的湯匙與過濾網，香爐在原位置，將香灰用湯匙舀起到濾網，過濾雜物與硬塊，再把過濾好的香灰放回香爐內八分滿！千萬不可以「倒爐」！「倒爐」就是拿起香爐，將香灰傾倒出來，此舉會把福氣及好運倒掉了！最後，將香灰抹平，象徵平安圓滿。注意香灰不可壓實，宜鬆軟，古人說：插香鬆，賺錢才會輕鬆！

五、擲爻問吉

全部清理完畢後，先擲爻問神佛這樣坐是否舒適(有職務代理人值班應爻)？若非「聖杯」，則要調整神像或神明爐，直到「聖杯」。接著擲爻問祖先這樣坐是否舒適？若非「聖杯」，則要調整祖先牌位或祖先爐，直到「聖杯」，這樣整個過程才算圓滿完成。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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