初四迎灶神！3大禁忌勿觸　拜對「錢財守住不外流」

▲大年初四迎灶神，拜對才能守住錢財不外流。（圖／486先生提供；下同）

記者胡至欣／整理報導

明天是大年初四，俗語說：「初一早，初二早，初三睏甲飽，『初四接神』」，「接神」指接灶神、又稱灶君、灶王爺，身為霞海城隍廟第七代子孫的486先生，特別提醒有「3大禁忌」不要做，拜對才能守住錢財不外流！

拜灶神寓意保佑家中財庫飽滿、家庭幸福和樂，很多人上山下海到各地拜財神，卻忽略家中最重要的錢財之神。習俗上農曆正月初四過午之後請灶神，可以晚但不能提早。

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▲灶神畫像一般張貼在廚房靠近爐台牆上或電鍋、快煮壺附近亦可。

傳統上會請一尊灶神爺神像供奉或買一張灶神畫像貼在廚房，梳洗完畢換上乾淨的衣服後即可張貼，一般張貼在廚房靠近爐台牆上或電鍋、快煮壺附近亦可。慎重一些可以準備水果、糖、茶並點香拜拜；或準備餅乾、茶並以雙手合掌拜拜即可。心中默念家裡地址、家中成員，並請灶神保佑家裡錢財守住不外流，一家感情融洽。

另外，初四有3大禁忌和行為不要做，分別是：

1、不要出遠門：古人相信灶王爺回家後會點名並看看這幾天大家過得如何。

2、不宜有裸露：初四也是眾神回來的日子，需注意儀態，也不能在廚房換衣物。

3、不要做對神明不敬的負面行為：包括在廚房談感情、吵鬧或打罵小孩等。