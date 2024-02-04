日JR車站旁大火！「火勢逼鐵軌」頻傳爆炸聲　多線路停駛

記者王佩翊／編譯
日本東京都大田區的JR大森車站旁的商店街發生火警，由於火勢持續擴大，甚至靠近鐵軌，因此目前京濱東北線大宮至大船區間停駛，東海道線品川至橫濱區間也停駛，且暫未確定何時恢復通行。從民眾所拍攝的畫面可以看到，大火狂竄超過1層樓高，現場甚至數度傳出爆炸聲響。
▲現場爆炸聲頻傳，大火逼進鐵軌與馬路。（圖／翻攝X）
February 4, 2024
根據《朝日電視台》報導，東京消防廳指出，鄰近JR大森車站附近鐵軌的一間餐廳4日上午10時左右發生火警，由於火勢之大且靠近鐵路，因此消防當局出動了至少24輛消防車。
起火餐廳為一棟1樓為拉麵店的3層樓高建築物，而火勢也蔓延至隔壁建築，目前仍在持續燃燒中。根據消防人員透露，已確定有1人受傷，已經被送往醫院搶救，但性別不明。
【大田区で爆発火災 JRは運転見合わせ】— 事件速報 (@tokyoaccident) February 4, 2024
ーー乗客が線路を歩いて緊急避難ーー
大田区山王2丁目2番、大森駅前で火災が発生しています。爆発が発生したとみられ、沿線火災により京浜東北線と東海道線は運転見合わせとなっています。#火事 #消防車 #サイレン #遅延pic.twitter.com/5b452oAI5C
受到這起大火影響，JR京濱東北線大宮至大船區間停駛，而東海道線品川至橫濱區間也停駛，由於火勢尚未被控制，因此也暫時無法確定何時能夠恢復運行。
從目擊民眾所拍攝的畫面可以看到，猛烈大火竄出店面，火勢甚至噴出人行道，現場更是傳出多起爆炸聲響，建築物內的物品則是被炸到馬路上，畫面十分可怕。
駅前爆発したやばい…(119済みです) pic.twitter.com/XDsOIg9hdQ— ねね。 (@nyanko_roid) February 4, 2024
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