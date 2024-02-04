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東京恐降警報性大雪！氣象廳籲關東民眾勿外出　羽田30航班取消

▲▼日本下雪、東京下雪、日本大雪、日本降雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲關東甲信地區預計5日起將降下大雪。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

由於南岸低氣壓從本州南岸往日本東部地區前進，關東甲信地區山區以及山區附近5日起將降下大雪，連東京23區也有可能降下「警報級大雪」。日本氣象廳4日緊急呼籲關東甲信地區民眾5日起若非必要盡量避免外出，如需開車出門，也務必安裝雪胎與雪鍊。

根據《日本放送協會》報導，關東甲信地區5日中午至6日下午將會降雪，其中山區與山區附近地區更會降下大雪。不僅如此，包含東京23區的平地也可能出現積雪，甚至降下警報級大雪。

關東甲信沿山地區預計降下大雪，國土交通省與氣象廳皆呼籲，如非必要，請避免外出，同時也希望各企業能夠開放遠距辦公。如果不得已需駕車出門，也要安裝雪胎或雪鏈。

國土交通省表示，東京都心2022年1月曾出現10公分厚積雪，當時許多車輛因為未安裝雪鍊與雪胎，導致首都高速公路發生嚴重堵塞，足足花費14個小時才徹底排除障礙。

日本政府4日下午3時也在首相官邸的危機管理中心設置情報聯絡室，專門收集大雪相關情報，並隨時安排調度。

預測指出，關東地區北部山區5日6時至6日6時的24小時降雪量將來到20至40公分；關東地區北部平地10至20公分；箱根、多摩地區、秩父地區20至40公分；關東地區南部平地5至10公分；甲信地區20至40公分。

▲▼ANA,全日空,全日本空輸。（圖／達志影像／美聯社）

▲全日空宣布取消30個羽田航班。（圖／達志影像／美聯社）

全日空4日下午3時45分也宣布，確定取消5日下午羽田機場飛往大阪伊丹機場、福岡機場飛往羽田機場等羽田機場起降的30個航班，預估3900人受到影響。

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