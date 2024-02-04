鐵軌旁餐廳起火！日800人緊急爬下車「走鐵路疏散」　1男燒傷

記者王佩翊／編譯

日本東京都大田區JR大森車站附近一間餐廳發生大火，火勢之大蔓延至隔壁建築物，由於起火餐廳緊靠鐵軌，因此JR京濱東北線與東海道線部分區間也緊急宣布停駛，直到3個小時後才排除障礙。而有800名乘客因為搭乘緊急停駛的火車，因此只能中途下車並按照工作人員指示沿著鐵軌疏散。

▲由於起火地點緊靠鐵軌，因此行經該路段的電車一度停駛，直到3小時後才排除事故。（圖／達志影像／美聯社）



根據《日本放送協會》報導，警消表示，4日上午10時10分接獲通報稱，大田區的一間餐廳發生火警，而當局一共派出26輛消防車，直到2個半小時後才成功撲滅火勢。除了起火點的建築物外，一旁的建築也遭受波及。

▲現場爆炸聲頻傳，大火逼進鐵軌與馬路。（圖／翻攝X）



該起事故造成一名20多歲男性燒傷，目前已被送醫治療，所幸無生命危險。火災發生當時，現場傳出多次爆炸聲響，從民眾拍攝的影片也可以看到，火勢一度吞沒了建築物前的人行道，甚至有物品隨著爆炸噴飛至馬路上。

受到火災影響，JR京濱東北線與東海道線部分區間自上午10時起暫時停駛，而火災發生當下一輛10節車廂組成的電車正好經過大森站與蒲田站之間，也緊急停車，車上800人則在工作人員的安排下，當場下車，並徒步沿著鐵軌疏散。

一對在車上的60多歲夫妻表示，「當時從川崎站上車，準備要前往御徒町站，然而中途電車突然停下，隨後便有廣播告知沿途發生火災，因此要求從1號車廂的乘客開始，依序使用梯子爬下車。」