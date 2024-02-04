鐵軌旁餐廳起火！日800人緊急爬下車「走鐵路疏散」　1男燒傷

記者王佩翊／編譯
日本東京都大田區JR大森車站附近一間餐廳發生大火，火勢之大蔓延至隔壁建築物，由於起火餐廳緊靠鐵軌，因此JR京濱東北線與東海道線部分區間也緊急宣布停駛，直到3個小時後才排除障礙。而有800名乘客因為搭乘緊急停駛的火車，因此只能中途下車並按照工作人員指示沿著鐵軌疏散。
▲由於起火地點緊靠鐵軌，因此行經該路段的電車一度停駛，直到3小時後才排除事故。（圖／達志影像／美聯社）
根據《日本放送協會》報導，警消表示，4日上午10時10分接獲通報稱，大田區的一間餐廳發生火警，而當局一共派出26輛消防車，直到2個半小時後才成功撲滅火勢。除了起火點的建築物外，一旁的建築也遭受波及。
▲現場爆炸聲頻傳，大火逼進鐵軌與馬路。（圖／翻攝X）
該起事故造成一名20多歲男性燒傷，目前已被送醫治療，所幸無生命危險。火災發生當時，現場傳出多次爆炸聲響，從民眾拍攝的影片也可以看到，火勢一度吞沒了建築物前的人行道，甚至有物品隨著爆炸噴飛至馬路上。
February 4, 2024
受到火災影響，JR京濱東北線與東海道線部分區間自上午10時起暫時停駛，而火災發生當下一輛10節車廂組成的電車正好經過大森站與蒲田站之間，也緊急停車，車上800人則在工作人員的安排下，當場下車，並徒步沿著鐵軌疏散。
一對在車上的60多歲夫妻表示，「當時從川崎站上車，準備要前往御徒町站，然而中途電車突然停下，隨後便有廣播告知沿途發生火災，因此要求從1號車廂的乘客開始，依序使用梯子爬下車。」
【大田区で爆発火災 JRは運転見合わせ】— 事件速報 (@tokyoaccident) February 4, 2024
ーー乗客が線路を歩いて緊急避難ーー
大田区山王2丁目2番、大森駅前で火災が発生しています。爆発が発生したとみられ、沿線火災により京浜東北線と東海道線は運転見合わせとなっています。#火事 #消防車 #サイレン #遅延pic.twitter.com/5b452oAI5C
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