台糖豬肉驗出瘦肉精　消基會呼籲：檢討認證、檢驗制度

▲台糖安心豚梅花肉片驗出瘦肉精超標，消基會要求政府重新檢視認證、檢驗制度。（資料照／台中食安處提供）



文／中央社

台糖安心豚梅花肉片被檢出瘦肉精西布特羅超標，消基會今天說，台糖公司應立刻下架回收所有肉類產品，政府也應溯源追查並重新檢視認證和檢驗制度，杜絕事件再度發生。

國產台糖安心豚梅花肉片檢出乙型受體素西布特羅（俗稱瘦肉精）數值超標，依違反食安法開罰，這是近10年第1次在市面上抽驗到瘦肉精，引發社會關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消基會今天表示，台糖豬肉產品驗出瘦肉精，為維護民眾健康，台糖應立即回收下架所有相關肉類產品，主管機關及台糖公司更應亡羊補牢，徹底調查檢視其豬隻飼養或飼料生產全部環節找出問題所在，消除民眾疑慮，並杜絕事件再度發生。

消基會也提到，政府機關應進一步溯源追查這次出現的西布特羅究竟是何家飼料業者加工時所添加，且該家業者所加工製造的飼料等也應全面檢驗、追查銷售去處，避免有漏網之魚，危害民眾健康。

消基會並提到，台糖安心豚梅花冷凍肉片擁有台灣優良農產品標章（CAS）及農產品產銷履歷（TAP）雙認證，但仍出現紕漏，這代表台灣的驗證制度仍有不完備之處，農政單位應重新從嚴檢視與檢討，是否應加強抽驗檢查的頻率及縮短檢驗的間隔期間，重拾民眾對認證標章的信賴度。

消基會也提到，10年來從未檢出瘦肉精，是否意謂抽驗次數及抽驗件數仍有不足，呼籲衛生單位應定期、足量加強檢驗次數、公告周知，確實為消費者把關，且應迅速建立對飼料業者抽驗制度，從源頭管理才能保障民眾權益。