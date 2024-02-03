桃園男離家出走寒夜蹲坐超商前　暖警查出身分助返家

▲警方發現林男蹲坐超商前，舉止行為有異乃趨前詢問。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園患有精障的44歲林姓男子與父親相依為命，昨日上午趁著父親出門上班之際，偷偷外出後竟從大溪住處步行到龍潭，直到晚間迷途體力不支蹲坐在超商旁，幸好遇到警方發現林男行為有異，給予關懷和熱食化解其心防後林男才從身上拿出身障卡，通知家屬將其平安地帶返家中。

▲給予林男關懷和熱食化解心防。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局龍潭派出所警員胡博昌及楊浩瑋等2員，於今日凌晨2時許執行巡邏勤務，在桃園市龍潭區中正路一家超商巡簽時，發現有一男子神情呆滯的蹲坐在超商外，員警立即趨前關心詢問，該男起初都不理會警方的詢問，員警見其臉部及全身沉積厚重汙垢，便主動拿衛生紙擦拭清潔，員警於現場不斷關心，男子這才卸下心防，但仍遲遲無法表達自己身分，期間又不停重複說著「我很冷又好餓」，警員胡博昌便先自掏腰包購買食物讓其充飢後，再將其載返派出所。

▲警方主動陪同將父子倆載送返大溪家中。（圖／龍潭警分局提供）

回到派出所後男子才在身上衣服夾層內拿出中度身心障礙卡，經員警核對確定身分後，旋即聯絡上其父親，另員警擔心在這寒冬深夜裡，易衍生其他危險，主動陪同將父子倆平安的載送返回大溪家中。林父表示昨天一早出門上班後，兒子可能就外出離家，下班後回家後遍尋不著兒子，擔心兒子有中度精神障礙疾病，無謀生能力，幸好接到龍潭警方通知，非常感謝員警積極熱心幫忙。