快筆記！超商最新「不知火橘霜淇淋」來了　限時8天搶吃買1送1

▲超商最新橘子霜淇淋來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接農曆新年，7-11特意選用象徵大吉大利的「橘子」作為主角，打造全新「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」，使用日本進口愛媛縣不知火橘製成，口感酸甜爽口，加碼喝橘子口味的思樂冰，柑橘香氣搭配酸甜氣泡感，每一口都超滿足，2月7日起正式上市，還祭出限時8天霜淇淋買1送1優惠，趕緊先筆記時間。

▲橘子霜淇淋限時8天買1送1。

7-11推出全新「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」，以日本進口愛媛縣自栽不知火橘製成，有著強烈橘子香氣及酸甜滋味，讓人忍不住一口接一口，單支售價59元，2月7日起於指定門市陸續開賣，2月7日至2月14日期間凡憑icash2.0或icash pay支付還可享「買1送1」優惠、2月16日起至3月5日期間每周末五六日也能憑icash2.0或icash pay支付爽吃「任選第2支半價」。

加碼2月7日至3月5日期間凡購買任2支霜淇淋就送「鈔桔綠HIGH」可可糖片驚喜包1包，打開隨機贈送象徵超吉利的鈔票、桔子、綠葉巧克力飾片，數量有限、送完為止。

▲加碼喝橘子風味思樂冰。

▲特大杯思樂儐還有龍年限定杯身送專屬好禮。

除外，同步推出象徵大吉大利好運來的「桔運龍來橘子風味思樂冰」，柑橘香氣結合甜酸氣泡感，每一口都超滿足，有中杯（30元）、大杯（39元）、特大杯（45元）選擇，其中，特大杯杯身還換上龍年限定杯款，即日起只要購買特大杯思樂杯（不限口味）即可獲得，限量50萬杯，且只要撕開「撕樂大吉」貼紙還送驚喜，杯杯有獎，獎項有可口可樂6項大獎、限定門市思樂冰（可口可樂、果漾蘋果風味蘇打口味）任2杯最低只要1元起，兌換期限為至3月31日前。

▲全家超夯草莓優格霜淇淋升級回歸、加碼吃全新日本巨峰葡萄口味 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，全家Fami!ce近日則宣佈去年狂賣300萬支人氣口味「草莓優格霜淇淋」升級回歸了，使用新鮮草莓果汁結合優格製成，並加倍放進草莓果汁提升香氣，大口咬下甜蜜爆表，加碼吃夢幻新品「巨峰葡萄霜淇淋」，選用日本山梨縣進口巨峰葡萄果汁製成，口感酸甜、果香味十足，每一口就像在吃嗨啾軟糖，還有2口味都能吃到的綜合胖胖選擇，配色超夢幻，每支售價皆為49元，2月5日起正式開吃。

▲寶可夢聯名紙杯超可愛。

這次更特意找來「寶可夢」聯手推出霜淇淋紙杯，特意以春天粉嫩色系為主，搭配可愛的皮卡丘、可達鴨、謎擬Q、波加曼與咚咚鼠等寶可夢，萌到不行；至2月6日於APP隨買跨店取還有「Fami!ce買2送2」優惠，每人限購3組，並開放口味任選，可兌換期間至2月14日。