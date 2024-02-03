瞎扯吸毒減肥！高雄壯男狂買1kg　嗑藥開車嗨上路...這下慘了

記者吳世龍／高雄報導

為加強春節節日安全維護工作，高雄市警察局保安大隊於2月1日正式展開，三大工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，以行動展示打擊犯罪能力與決心。當天晚上特勤中隊雷虎警組執行線上巡邏勤務時，就查獲陳姓男子持有第三級毒品，現場清點多樣式新型毒品咖啡包共226包，近千公克。

▲▼特勤中隊雷虎警組日前執行線上巡邏勤務時，查獲陳姓男子持有第三級毒品，現場清點多樣式新型毒品咖啡包共226包，近千公克。（圖／記者吳世龍翻攝）

保安警察大隊雷虎警組於2月1日晚間9點45分，在高雄市三民區建工路與大昌二路口，發現一部自小客車車速忽快忽慢行駛於夜間道路，擔心危險遂向前關心，發現駕駛陳男精神恍惚，車主交代不清楚，神色緊張且車內及身上散發濃濃塑膠味。

陳姓男子自知難逃法網，坦承車上攜帶毒品，經盤點清查，計有第三級毒品卡西酮178包，毛重約875.4公克，愷他命25包，毛重為72.2公克，以及一粒眠43顆，毛重為49.4公克，合計近千公克。

陳男表示毒品是剛買來自己吸食用，近日生活壓力大導致體重增加，才會誤信網路謠言購買毒品咖啡包及愷他命藉此紓解壓力，警方訊後全案依毒品危害防制條例罪嫌移送。