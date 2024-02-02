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淡水警攜手鄞山寺做愛心！關懷89名獨居長者　香港翁感動泛淚

▲▼ 淡水警攜手鄞山寺攜手做愛心！廟方主委和分局長一童關懷89名獨居長者 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 淡水警攜手鄞山寺攜手做愛心 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

春節將至，新北市淡水警分局與鄞山寺共同關懷弱勢邁入第14個年頭，今年再度出訪弱勢家庭，分局長彭正中會同鄞山寺主委練瑞銘前往探視89名獨居長者們，將愛的禮物送到每一位需要的弱勢民眾手中，其中一位香港來台打拼40多年的譚姓老翁，收到分局長、主委所送上的物資時，感動得眼眶泛淚。

淡水警分局指出，與鄞山寺共同關懷弱勢已邁入第14個年頭，昨（1日）鄞山寺主委練瑞銘、鄧公里里長邱美津攜手警察同仁、義警民防、守望相助隊及志工夥伴們，帶著鄞山寺（定光古佛）悉心準備的慰問物資與紅包，要讓弱勢家庭感受深切關愛。

▲▼ 淡水警攜手鄞山寺攜手做愛心！廟方主委和分局長一童關懷89名獨居長者 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方表示，這場活動不僅是警察與廟方的合作，更是對社區獨居老人和中低收入戶的一次真摯呵護，淡水警分局的警勤區員警將鄞山寺的愛心轉化為實際的行動，將物資送到89位獨居長者的手中。

活動中有名84歲譚姓老翁從香港隻身來台打拼40年，周邊親人僅剩在香港的弟弟，譚姓老翁平時只能靠著區公所發放的津貼度日，由於患有重聽，平日鮮少與人來往，春節前夕關心慰問，讓他心中充滿感激及溫暖，收到分局長、主委的關懷物資及春節紅包，忍不住感動泛淚。

淡水分局透過宣導反暴力、防竊、防搶及反詐騙，保護著這些容易受害的長者，同時籲請大眾，不僅要關心親人，發現身邊需要幫助的弱勢家庭和長者，協助他們尋求支援。在這寒冬季節，讓我們一同擁抱愛與關懷，讓每一位弱勢家庭和獨居老人在年節中感受到真摯的溫暖。這場冬令關懷弱勢活動，不僅是物質上的交流，更是心靈的慰藉，讓愛心在寒冬中綻放。

▲▼ 淡水警攜手鄞山寺攜手做愛心！廟方主委和分局長一童關懷89名獨居長者 。（圖／記者戴上容翻攝）

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