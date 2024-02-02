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3500隻猴子闖市中心「搶劫路人」　大量攤商倒閉、居民連夜搬走

3500隻猴子掃蕩市中心「隨機搶劫路人」　大量攤商倒閉、居民連夜搬走

▲泰國華富里府每年會於11月底舉辦猴子節，提供大量美食感謝猴子。圖為2023年11月26日攝。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

泰國華富里府（Lopburi）每年會舉辦猴子節，於11月底準備2噸美食迎接猴子享用，而不少遊客也會在此時慕名前來，為當地吸引驚人觀光財。但這座城市遭到猴子大軍襲擊，約3500隻獼猴闖入市中心，不僅導致遊客不敢前去觀光、投資者卻步，商業區逐漸變成空城，就連居民也不堪其擾而陸續搬家。

根據外媒《太陽報》（The Sun）的報導，猴群已經成為華富里府的嚴重問題，許多商店、企業被迫關閉和搬遷，投資者也不願繼續投資，有些當地人逃離故鄉，有些人則被迫困在家中設置路障，保護自己免受狂暴猴子攻擊，並感嘆道「猴子在外面，我們卻住在籠子裡」。

起初居民試圖透過向猴子提供垃圾食物來阻止牠們的暴行，例如糖果、碳酸飲料、麥片等等，但根據相關研究表明，含糖食物會刺激猴子的生產力，反而導致猴子更努力想繁衍後代。

報導指出，在疫情爆發前，猴子與人在城市中和諧相處，獼猴吸引遊客觀光的同時，遊客也會購買香蕉餵食，但在疫情肆虐後，旅遊業變得慘淡，獼猴則需要新的食物來源來存活，因此變得更具攻擊性，開始會無故入侵建築物、搶劫路過車輛、隨機襲擊路人。

3500隻猴子掃蕩市中心「隨機搶劫路人」　大量攤商倒閉、居民連夜搬走

▲不少遊客曾慕名前來與獼猴合照。（圖／達志／路透社）

數年前，當地官員曾試圖推動大規模絕育計畫來降低獼猴數量，每天能用水果捕獲500隻猴子，但隨著日子一天天過去，猴子不再輕易上當，更有猴群首領會主動阻止後代進入籠子，導致官方一天最多只能抓到20隻猴子。目前政府官員也預計與國家公園、野生動植物保護部合作，共同尋找猴子問題的解決方法。

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