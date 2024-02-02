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女同事早上報到「中午秒離職」　員工氣炸！網卻一面倒力挺

女同事早上報到「中午秒離職」　員工氣炸：浪費時間…網卻一面倒力挺

▲有員工遇到新來的同事，報到第1天中午離職。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

職場上稀奇古怪的事很多，許多人早已見怪不怪，而離職更是很常見。有一名員工抱怨，早上才帶新同事認識環境，沒想到對方中午時直接表明要離職，讓他覺得超傻眼。然而多數網友反而大讚「很成熟」，討論相當熱烈。

「還真的被我遇到」，原PO在PTT《八卦板》指出，前幾天新來一位女同事，報到當天早上才帶對方認識環境，順便講解業務狀況，原本打算中午要請吃飯，當作是迎新的慶祝，怎料午休時間一到，對方告知要離職，原因是不適合。

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原PO表示，他花了一整個早上，整個都浪費了，而且資料也都白寫了，認為新來的女同事很不識相，砲轟對方很白目，也懷疑其他公司是否也會有這樣的情況發生。

女同事早上報到「中午秒離職」　員工氣炸：浪費時間…網卻一面倒力挺

▲女同事認為工作不適合，連午餐都沒吃就離職。（示意圖／翻攝自pixabay）

貼文一出，引來熱烈討論，網友一面倒表示：「這才是不浪費時間的好人」、「其實這樣對大家都好」、「這並不白目，處理得很成熟啊」、「不適合早點離開對雙方都好」、「不浪費時間，很棒」、「其實很多，知道不適合當然早點走比較好」。

另外，也有許多人分享經驗，「有啊，我也是這幾天遇到一個半天閃人的」、「傳產跟服務業阿 試作就嚇到了」、「中午太晚了吧，有遇過來一小時就說這裡不適合我的」、「有見過，還是科技公司，傻眼」。

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