警專生撞臉王淨仙氣滿點　警察隊長女兒美貌再進化

▲正妹警專生撞臉藝人王淨。（圖／翻攝自臺北波麗士臉書）



圖文／CTWANT

身為人民保母的警察，是大家尊敬的對象，有時會有顏值宛如巨星的警員被「神」出，台北市警局日前和警專舉辦座談會，也將現場互動照片PO上網，而其中一張清秀警專生照片立刻引發熱議，不少人認為這位女警專生神似新生代女星王淨。

從多張警專生們於座談會中的照片可見，其中一名女警專生的外貌令人看了眼睛為之一亮，雖然該名女警專生表情嚴肅，但因擁有動人的雙眼和清秀外表，整體散發出著仙氣，並且神似「知性女神」王淨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臉書粉專「臺北波麗士」日前PO出多張警專生的照片，其中就有這名女警專生撞臉「知性女神」王淨。「臺北波麗士」還發文寫道，在臺北市寒假實習的第17天，警局與警專舉辦座談會，向警專生們分享實務治安的工作經驗，並結合學術研究，「強化雙方面銜接」，同時也請學生們分享實習過程所學的知識，「將心得傳遞至教學單位，讓警察教育訓練制度獲得正向影響，為國家社會治安貢獻心力」。

▲左邊警專生為台中第一分局警備隊隊長賀雲生的女兒。（圖／翻攝自臺北波麗士臉書粉專、TCPB 局長室臉書）



據了解，這名劉同學是警專41期學生，目前在中山分局偵查隊實習近半個月。不只劉同學撞臉女藝人，其中一位長相出眾的女學生，是台中第一分局警備隊隊長賀雲生的女兒。

台中市政府警察局局長室粉專「TCPB 局長室」稍早就曾經分享過賀雲生的女兒，考上警專後，到爸爸的服務的單位實習，兩人一起穿著警察制服合影，當時甜美長相一度引發網友暴動。

如今臺北波麗士再曝光警專生的照片，也讓大批網友直呼：「顏值真的超高！」、「辛苦了！謝謝每位波麗士！」、「實習加油」。

▼警專生有不少美女帥哥。（圖／翻攝自臺北波麗士臉書）



延伸閱讀

▸ 尾牙頭獎抽iPhone 員工驚見包裝盒「黑點標記」秒懂：超爛

▸ 嫁妝已備好車房！女友再求「1條件」他瞬間想逃 無奈嘆：到老將一無所有

▸ 是真的…超商福袋抽3000萬透天厝 業者揭先決條件：沒達成只能抽汽車