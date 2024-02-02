尾牙抽中iPhone 15狂炫耀　男才開心7天「天堂掉進地獄」

▲中國一名男子在公司尾牙抽到iPhone 15，卻被人騙走。（示意圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

中國有一名在杭州工作的男子，先是在公司尾牙抽到一支iPhone 15，忍不住在抖音、小紅書、朋友圈等社交平台炫耀，結果被人騙走，目前他已經報警，警方受理了案件調查。

據《上游新聞》報導，男子今年1月12日在公司尾牙中了二獎，是一支iPhone15，這是他人生第一次中獎，所以一直PO影片炫耀，沒想到後面打臉來得這麼快。他原本的手機是iPhone 14 Pro256G，中獎手機容量只有128G，因此他在網路轉讓手機的消息，「4800出，公司年會抽到的，網上賣5058」。

過了7天，有小紅書用戶私訊，表明想購買手機，但人不在本地，希望透過郵寄，「買家當時提出了一個奇怪要求，特別強調寄件人手機號碼必須和支付寶手機號碼一致」，男子沒有多想，就把手機號碼傳給了對方，隨後寄了快遞，當下立刻收到快遞的驗證碼，他也不疑有他，把驗證碼告訴對方。

其實，該驗證碼實際上是快遞APP登陸的驗證碼，對方透過這個手法，叫一個外送員偷偷把手機給取走。男子21日發現金額遲遲沒入帳，再次聯繫買家，才發現已經被封鎖，去快遞櫃查看，也發現手機不見了。

▲男子已經報案。（圖／翻攝自上游新聞）



他隨後去派出所報警，做了筆錄後，在警局和公司監控室來回跑，花了約8個小時，沒找到嫌疑人，只找到一個外送小哥，「派出所給了我一份受案回執，讓我回去等消息」。

針對此事，經常處理刑事案件的重慶志和智律師事務所高級合夥人、監事會主任張公典律師指出，案子可能涉嫌竊盜罪或詐騙，立案標準是2000元人民幣以上，但也可以認定為詐騙罪，一般5000元人民幣以上才達到立案標準，所以男子最好能提供證據，才有助於立案和破案。

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