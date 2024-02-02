　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

尾牙抽中iPhone 15狂炫耀　男才開心7天「天堂掉進地獄」

尾牙抽中iPhone 15狂炫耀　杭州男開心7天「天堂掉進地獄」

▲中國一名男子在公司尾牙抽到iPhone 15，卻被人騙走。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

中國有一名在杭州工作的男子，先是在公司尾牙抽到一支iPhone 15，忍不住在抖音、小紅書、朋友圈等社交平台炫耀，結果被人騙走，目前他已經報警，警方受理了案件調查。

據《上游新聞》報導，男子今年1月12日在公司尾牙中了二獎，是一支iPhone15，這是他人生第一次中獎，所以一直PO影片炫耀，沒想到後面打臉來得這麼快。他原本的手機是iPhone 14 Pro256G，中獎手機容量只有128G，因此他在網路轉讓手機的消息，「4800出，公司年會抽到的，網上賣5058」。

過了7天，有小紅書用戶私訊，表明想購買手機，但人不在本地，希望透過郵寄，「買家當時提出了一個奇怪要求，特別強調寄件人手機號碼必須和支付寶手機號碼一致」，男子沒有多想，就把手機號碼傳給了對方，隨後寄了快遞，當下立刻收到快遞的驗證碼，他也不疑有他，把驗證碼告訴對方。

其實，該驗證碼實際上是快遞APP登陸的驗證碼，對方透過這個手法，叫一個外送員偷偷把手機給取走。男子21日發現金額遲遲沒入帳，再次聯繫買家，才發現已經被封鎖，去快遞櫃查看，也發現手機不見了。

尾牙抽中iPhone 15狂炫耀　杭州男開心7天「天堂掉進地獄」

▲男子已經報案。（圖／翻攝自上游新聞）

他隨後去派出所報警，做了筆錄後，在警局和公司監控室來回跑，花了約8個小時，沒找到嫌疑人，只找到一個外送小哥，「派出所給了我一份受案回執，讓我回去等消息」。

針對此事，經常處理刑事案件的重慶志和智律師事務所高級合夥人、監事會主任張公典律師指出，案子可能涉嫌竊盜罪或詐騙，立案標準是2000元人民幣以上，但也可以認定為詐騙罪，一般5000元人民幣以上才達到立案標準，所以男子最好能提供證據，才有助於立案和破案。

延伸閱讀
巴西女網紅染登革熱！送醫12小時「爆嚴重併發症」驚傳病逝
國二生談戀愛！女友灌輸兒子：要跟爸媽「斷絕關係」才是愛她…人妻氣瘋
她「副駕被搶走」崩潰！廁所用衝的　小姑嘲笑「褲子溼一塊」：一定沒擦

ET快訊
民進黨開鍘50人！郭正亮、林裕紘在名單中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸官員偷吃多女「爽玩SM調教」　孕妻驚見鹹濕對話怒PO工作群組

尾牙抽中iPhone 15狂炫耀　男才開心7天「天堂掉進地獄」

貴州官員阻撓村民辦滿月酒　竟率隊往菜餚「倒鹽巴」

馬化騰：騰訊號稱最大遊戲公司　去年卻無所適從、毫無建樹

對岸稱啟用M503免協商　陸委會：兩岸過去曾5次溝通對話

北京承認塔利班政權　習近平接受阿富汗大使國書

恆大遭清算非終點！　經濟學家：中國房地產危機「尚未觸底」

打完點滴「醫院全清空」只剩她一人！被鎖死院內嚇瘋…恐怖畫面曝

空中環女表演者從「高空墜落」！疑當場摔死　目擊者：無防護

與正妹相親！他帶「超實用禮物」...女方秒走人 　網笑：憑實力單身

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

女兒玩電動見「大螃蟹」嚇壞　尖叫急推把手給爸...媽笑翻

陸女「沒衛生紙」鬧警局　控警打人狂撥110超奇葩

韓國瑜54票當選立法院長　游錫堃宣布辭職：任務結束！

陸官員偷吃多女「爽玩SM調教」　孕妻驚見鹹濕對話怒PO工作群組

尾牙抽中iPhone 15狂炫耀　男才開心7天「天堂掉進地獄」

貴州官員阻撓村民辦滿月酒　竟率隊往菜餚「倒鹽巴」

馬化騰：騰訊號稱最大遊戲公司　去年卻無所適從、毫無建樹

對岸稱啟用M503免協商　陸委會：兩岸過去曾5次溝通對話

北京承認塔利班政權　習近平接受阿富汗大使國書

恆大遭清算非終點！　經濟學家：中國房地產危機「尚未觸底」

打完點滴「醫院全清空」只剩她一人！被鎖死院內嚇瘋…恐怖畫面曝

空中環女表演者從「高空墜落」！疑當場摔死　目擊者：無防護

與正妹相親！他帶「超實用禮物」...女方秒走人 　網笑：憑實力單身

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫：紐約睡回台灣

陸官員偷吃多女「爽玩SM調教」　孕妻驚見鹹濕對話怒PO工作群組

不能回家圍爐！他一人過除夕夜嘆「該吃什麼？」過來人解答了

IEAT接待日本熊本縣訪問團　成功擔任台灣與熊本經貿交流橋樑

尾牙抽中iPhone 15狂炫耀　男才開心7天「天堂掉進地獄」

罹癌住院未告知拜登　美國國防部長道歉、稱未指示幕僚隱瞞

蛋白質該怎麼選？醫曝「這類食物」超健康　減脂還降低10％死亡率

警專生撞臉王淨仙氣滿點　警察隊長女兒美貌再進化

基隆往沖繩郵輪「有人落海」　日本晚間緊急搜救

明、後天小年！提前準備送灶神、送太歲撇步　越早迎福氣

E奶異國天菜！高雄護膚店超夯　國外老司機也來「鬆一下」慘了

大陸熱門新聞

貴州官員阻村民辦滿月酒　率隊往菜餚倒鹽

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

尾牙抽中iPhone狂炫耀　男才爽7天GG

陸「弒母案」主嫌執行死刑 律師安排會見被告知：不用來了

狠父與小三合謀把兒女扔下15樓　2人被執行死刑

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

打完點滴醫院全清空只剩她一人！被鎖死院內嚇瘋

馬化騰：騰訊遊戲去年無所適從、毫無建樹

港股陷萬五保衛戰　滿街都是失業銀行家

相親買超實用禮物！女方秒走人　網笑：憑實力單身

因財施教？兒作業問家庭收入　媽傻眼：背景調查吧

恆大遭清算非終點！陸房地產危機尚未觸底

北京承認塔利班政權　習近平接受阿富汗大使國書

空中環女表演者從「高空墜落」！疑當場摔死

更多熱門

相關新聞

「這類食物」減脂還降低10％死亡率

「這類食物」減脂還降低10％死亡率

在減肥的路上，蛋白質是最重要的營養素，不過蛋白質來源很多，究竟選擇哪個比較好？減重醫師蕭捷健提醒，將飲食中20％的動物性蛋白改成「植物性蛋白」，像是黑豆、黃豆等豆類，以及花生、南瓜子、菠菜和花椰菜，皆有助於增肌減脂，不僅對心血管健康有益，還能降低10％的死亡率。

警專生撞臉王淨　警察隊長女兒美貌進化

警專生撞臉王淨　警察隊長女兒美貌進化

美女偕男友度假　邂逅英男竟變老公

美女偕男友度假　邂逅英男竟變老公

主播宮鬥還沒完！張靖玲哽咽「還原真相」

主播宮鬥還沒完！張靖玲哽咽「還原真相」

去年賣1100億！甲山林旺年會登場　祝文宇：今年自建案將破600億

去年賣1100億！甲山林旺年會登場　祝文宇：今年自建案將破600億

關鍵字：

周刊王尾牙iPhone 15杭州

讀者迴響

熱門新聞

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

民進黨今祭黨紀　掰了郭正亮、林裕紘、周榆修

看似花心…4星座其實「骨子裡超專情」！

新莊男洗澡突遭持槍挾持　警遭衝撞「連開2槍」

想生龍寶寶？ 婦產科醫曝「最晚播種日」

明天變天「3地溼答答」　小年夜冷空氣南下急凍到初一

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

領當選證書突被嗆聲！韓國瑜反應曝光

過馬路遭輾！夫死妻斷肢命危　家屬跪地痛哭失聲

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

即／22歲女護校生墜玉井橋傷重不治

大學開始約砲！他「無穩定情感」：寂寞像一隻鬼

即／新莊傳2嫌當眾亮槍　警方圍捕中

更多

最夯影音

更多
陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD
宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面