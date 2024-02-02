屏東執行分署2／6拍賣會　春節前威士忌買2送1...BMWX5半價出清　

▲屏東執行分署2／6日舉辦拍賣會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



農曆春節將屆，法務部行政執行署屏東分署於2月6日辦理「123拍賣會」，法拍在地酒業公司製造的「梵帝仕12年純麥蘇格蘭威士忌」共27瓶，每瓶1500元，買二送一。

該款威士忌係以國外精選原酒加上屏東在地水源，搭配最佳酒水比例裝瓶，呈現屏東風土與海外原酒的跨國美好融合，有意民眾可以在當天上午10時至下午4時到分署刷卡或現金選購，售完即止。分署另外提醒購買威士忌的民眾要注意「禁止酒駕」及「飲酒過量，有害健康」。

這次法拍會另一倍受矚目的物件為BMW頂級豪華運動休旅車X5，該部黑色X5氣派大方，2014年出廠，已進入二拍，出價只要一拍底價一半就有機會開回家。動產部分還有二拍機車2部，以及陽信、板信商銀與台電股票，歡迎有興趣的民眾於當天上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

當天拍賣的不動產另有東港透天厝持分，以及座落屏東市、內埔、佳冬、牡丹、來義、里港、泰武與獅子鄉的土地。屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，在2月5日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於2月6日當天下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！

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