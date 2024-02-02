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大陸 大陸焦點 特派現場

四川兩岸婚姻家庭年前齊聚　圍爐分享愛情長跑及創業故事

▲四川兩岸婚姻家庭及創業就業台青齊聚，提前慶祝農曆新年。（圖／主辦方提供）

▲四川兩岸婚姻家庭及創業就業台青齊聚，提前慶祝農曆新年。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

四川省台辦在農曆年前於成都舉辦「川越海峽 兩岸一家」2024兩岸婚姻家庭暨在川台青新春圍爐會，包括在當地落地生根的兩岸婚姻家庭及創業投資的台灣青年均藉著這個機會，分享結緣的愛情故事及打拼事業的種種過程，團聚慶祝龍年的到來。

▲四川兩岸婚姻家庭及創業就業台青齊聚，提前慶祝農曆新年。（圖／主辦方提供）

▲參加活動的兩岸民眾DIY製作寓意吉祥的創意福字。（圖／主辦方提供）

遠嫁四川的宓欣怡在會上分享與先生的愛情故事，以及在當地一手催生的甜品店、文創公司創業故事，期待藉由自己的經驗分享，使更多的台灣民眾到四川取經扎根，尋找機遇。

川籍陸配陳愛武則是分享在台灣獲得的精緻農業概念，不僅回到故鄉發展有機農業，還邀請大家有機會去她的農場看看，品嘗有機生態草莓。

▲四川兩岸婚姻家庭及創業就業台青齊聚，提前慶祝農曆新年。（圖／主辦方提供）

▲四川省台辦主任劉曉辰。（圖／主辦方提供）

與會的四川省台辦主任劉曉晨表示，2023年四川省經濟總量首次突破6兆人民幣大關，GDP總量位居大陸第五位，「四川大規模市場、強大綜合製造能力的優勢凸顯，未來高質量發展的動能更足、勢能更強，處處是機遇。」

劉曉晨指出，大家從寶島台灣跨越2000多公里來到天府之國四川，用精彩人生書寫兩岸融合發展的美好篇章，集中體現了一個「融」字，「去年川台交流合作、融合發展取得新成效，一批台胞台企榮獲多項榮譽，在川台胞台企融川發展的信心更加堅定、底氣更加充足、前景更加廣闊。」

此外，在四川長期發展，廣受外界肯定的郭弘揚和李偉國則是台灣青年赴川創業、就業的推手，他們建立的青年孵化基地協助許多台灣民眾更有效率的接收市場資訊，同時，也協助台灣民眾前往四川時，能更加了解「川台70條」惠台政策的內涵。

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