因應春節出遊車潮　里港警+霧台公所2／12~14實施交管

▲里港警分局於2 月12日至14日，每日上午 9 時下午5時上霧臺實施交管 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應農曆春節連續7天假期，里港警分局將針對轄內省道台24線及屏185線沿山公路各觀光遊樂地區周邊道路易壅塞熱點，實施交通管制疏導及違停取締。

里港警分局轄區台24線通往霧台鄉沿線、谷川大橋等熱門景點，為民眾出遊首選之一，霧臺鄉公所為因應湧現之人潮，規劃春節期間實施車輛入山總量管制，引導車輛 停放至神山社區路邊與公共、私人停車空間，並採步行及短程接駁方式引導車流 及人流，以減少遊客自行開車前往。

交通組長林中安說明，管制時間從2 月 12 日至 14日，每日上午 9 時下午5時。（臨時停車場同時段開放）；管制路線為台24線37.2K至40.5K，依現場牌面及交通引導人員指示停放車輛與通行；每日上午 9 時於谷川大橋 32K+200 處設置管控站，如車流超過上限值，則通報三德檢查所及潮州工務段協助公告民眾車輛迴轉勿再上山，亦協助引導民眾自谷川迴轉下山。

而因應霧台社區停車空間不足，公所備有接駁車，遊客可轉搭乘免費短程接駁車上山；另於三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨所均有設置CMS電子看板，隨時提醒民眾臨時停車場車位情形與山區即時路況，避免因無停車位，敗興而歸。



里港警分局分局長温基興提醒民眾，連假出遊，請提早出門，並請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，搭配「屏東GO好玩APP」即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段，如遇易壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮疏導。

另為了維護地方轄區交通及治安，並配合113年加強重要節日安全維護工作，自2月1日至2月15日，主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，將特別針對轄區易生酒駕的時段及路段加強取締，以遏止酒後駕車歪風，請民眾遵行醉不上道的守法觀念，並配合政府「酒駕零容忍」政策，以確保交通秩序與民眾生命財產安全，平安過好年。