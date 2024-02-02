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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰主動來喬院長？　柯文哲曝「民進黨來找、醫界大老要我回電」

▲▼柯文哲 陳昭姿 聯訪 柯文哲出席民眾黨團國會助理研習營。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲上午開完黨團晨會後，出席民眾黨團國會助理研習營。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院新會期的正副院長選舉，最終由國民黨的韓國瑜、江啟臣拿下，傳出事前民進黨、民眾黨雙方私下進行溝通，但卻演變成兩方人馬翻臉，互指是對方主動來「喬」。對此，柯文哲2日赴黨團出席晨會後受訪說，投票前一天下午民進黨各路人馬來找他，還要他回電，但他都表示要內部討論，最後內部在晚間決議，「如果你們要支持黃珊珊，我們歡迎，但不能交換，副院長不投新潮流，故事就這樣」。

柯文哲說，1月13日大選投票結果出爐，民進黨也知道居於劣勢，半個多月從來沒來找民眾黨協商、沒來拜託，每天只看到老柯在罵他們，「我內心覺得奇怪，你是要拜託我們的，怎麼每天在罵我？怎麼回事？」

柯文哲回顧，立法院長選舉投票前一天下午，終於民進黨各路人馬都來找他，「甚至有的說要我們回電，基於醫界大老，所以我回電，我也說要內部討論」，所以在投票前一天晚上10點還緊急開線上會議，結論還用寫的，「如果你們要支持黃珊珊，我們歡迎，但不能交換，副院長不投新潮流，故事就這樣」。

媒體追問，醫界大老是誰？柯文哲說，「我現在沒有想抖出來，我也勸民進黨，不要每天在那放話，大家好來好去，要每天鬼扯，大家就全部講出來」。

柯文哲強調，如果民進黨要拜託民眾黨支持，就早一點來講，從來也不出現、每天罵，前一天又跑出來，「可見目前民進黨四分五裂，賴清德也管不了立法院，立法院也是自己幹自己的，明講嘛，我看柯建銘也沒支持游錫堃當，你們到底誰代表誰？」

柯文哲說，吵吵鬧鬧也是政治常態，但是奉勸民進黨，內部趕快整合，不然對國家不利。至於是否下午會提告？柯說，先整理一下，看民進黨早上怎麼回應在說，勸告不要每天亂放話。

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