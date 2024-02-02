春節搶優惠！iPhone 15 Pro現省近4千　安卓旗艦再省萬元

▲iPhone 15 Pro狂降近四千。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

全台喜迎龍年，傑昇通信也推出春節快閃活動，即日起至 2 月 4 日推出，幫消費者增加換機預算，活動期間至門市購買iPhone 15 Pro（128G）獨家降近4千元、Apple Watch S9更打出全台最低價，ASUS ROG Phone 6也有超過萬元的優惠，此外購機加碼再抽iPhone 15系列、vivo V23、HTC Desire 22 Pro等5G手機及多項好禮。

儘管蘋果iPhone全球出貨量衰退幅度越來越大，然而在台市占率仍居高不下，誘因仍在通路平台的促銷折扣，傑昇通信也針對死忠果粉，祭出iPhone 15系列最高3,910元的折扣，活動期間至傑昇通信門市購買iPhone 15 Pro（128GB），只要32,990元（官方建議售價26,900元）、iPhone 15 Plus（256GB），也有活動價32,990元，現省3,410元。

今年春節連假長達7天，不想外出人擠人，宅在家追劇、玩手遊，也是不錯的選擇，傑昇通信趁勢搶攻春節宅商機，祭出華碩電競手機ROG Phone 6（16GB/512GB）新春促銷優惠，活動期間至傑昇通信門市購機，最高現省11,500元，僅需22,490元；小資族與學生最適合的入門級平板三星Galaxy Tab A9+ WiFi（64GB），可同時使用3個分割視窗還，也支援兒童模式，家長可輕鬆管理每日使用平板時間與觀看內容，只要5,790元。

過年還沒到，春節娛樂商機先發酵，尤其年終獎金入帳後，更有預算換新機，傑昇通信再推薦免萬元熱銷機型，包含三星Galaxy A54（8GB/256GB）優惠6折起，買到現省6,100元，只要9,890元；以及近期買氣升溫的OPPO A79（8GB/256GB）狂降72折，特價6,790元，可以考慮列入換機清單。

▲傑昇通信新春快閃優惠機型。（圖／傑昇通信）