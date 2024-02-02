　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

春節搶優惠！iPhone 15 Pro現省近4千　安卓旗艦再省萬元

▲iPhone 15 Pro狂降近四千。（圖／傑昇通信）

▲iPhone 15 Pro狂降近四千。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

全台喜迎龍年，傑昇通信也推出春節快閃活動，即日起至 2 月 4 日推出，幫消費者增加換機預算，活動期間至門市購買iPhone 15 Pro（128G）獨家降近4千元、Apple Watch S9更打出全台最低價，ASUS ROG Phone 6也有超過萬元的優惠，此外購機加碼再抽iPhone 15系列、vivo V23、HTC Desire 22 Pro等5G手機及多項好禮。

儘管蘋果iPhone全球出貨量衰退幅度越來越大，然而在台市占率仍居高不下，誘因仍在通路平台的促銷折扣，傑昇通信也針對死忠果粉，祭出iPhone 15系列最高3,910元的折扣，活動期間至傑昇通信門市購買iPhone 15 Pro（128GB），只要32,990元（官方建議售價26,900元）、iPhone 15 Plus（256GB），也有活動價32,990元，現省3,410元。

今年春節連假長達7天，不想外出人擠人，宅在家追劇、玩手遊，也是不錯的選擇，傑昇通信趁勢搶攻春節宅商機，祭出華碩電競手機ROG Phone 6（16GB/512GB）新春促銷優惠，活動期間至傑昇通信門市購機，最高現省11,500元，僅需22,490元；小資族與學生最適合的入門級平板三星Galaxy Tab A9+ WiFi（64GB），可同時使用3個分割視窗還，也支援兒童模式，家長可輕鬆管理每日使用平板時間與觀看內容，只要5,790元。

過年還沒到，春節娛樂商機先發酵，尤其年終獎金入帳後，更有預算換新機，傑昇通信再推薦免萬元熱銷機型，包含三星Galaxy A54（8GB/256GB）優惠6折起，買到現省6,100元，只要9,890元；以及近期買氣升溫的OPPO A79（8GB/256GB）狂降72折，特價6,790元，可以考慮列入換機清單。

▲傑昇通信新春快閃優惠機型。（圖／傑昇通信）

▲傑昇通信新春快閃優惠機型。（圖／傑昇通信）

ET快訊
賴清德警衛室少將體測不及格　鑑測官竟下令竄改成績
快訊／柯文哲喊告　綠歡迎：通聯紀錄跟人證可上法院講
韓國瑜月薪36萬！　「軍公教調薪4％」政務官也加碼
快訊／陳昭姿仍要被處分！　柯文哲：必須到中評會說明
誰主動喬院長？　柯文哲曝「民進黨來找、醫界大老要我回電」
故意罰不進、運球出界！　10招打假球方式曝光
驚悚瞬間曝！牽手過馬路遭輾　夫妻1死1截肢

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

總價值過百萬！遠傳推龍年「搶紅包」　登入App就能抽

iOS 18將更強？蘋果庫克：投入大量時間、精力研發AI

春節搶優惠！iPhone 15 Pro現省近4千　安卓旗艦再省萬元

一年增2億！蘋果「活躍產品數」達22億部

蘋果春季2款「新配色」曝光　海軍藍好清新

三大電信新春優惠登場　申辦就抽「兩年免月租」

時代的眼淚！蘋果最後一款光碟機MacBook Pro走入歷史

迎接Vision Pro發售　美國門市蘋果LOGO戴上「護目鏡」

世界最薄IP68防水防塵手機「Motorola Edge 40」一手掌握　熱血翻轉創造生活不受限

iOS 17.4公測版登場　開放歐盟地區使用「第三方App商店」

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

郭書瑤接受男友「肉體出軌」外國人　亞洲人除外..自豪：我很極品了吧！

女兒玩電動見「大螃蟹」嚇壞　尖叫急推把手給爸...媽笑翻

陸女「沒衛生紙」鬧警局　控警打人狂撥110超奇葩

總價值過百萬！遠傳推龍年「搶紅包」　登入App就能抽

iOS 18將更強？蘋果庫克：投入大量時間、精力研發AI

春節搶優惠！iPhone 15 Pro現省近4千　安卓旗艦再省萬元

一年增2億！蘋果「活躍產品數」達22億部

蘋果春季2款「新配色」曝光　海軍藍好清新

三大電信新春優惠登場　申辦就抽「兩年免月租」

時代的眼淚！蘋果最後一款光碟機MacBook Pro走入歷史

迎接Vision Pro發售　美國門市蘋果LOGO戴上「護目鏡」

世界最薄IP68防水防塵手機「Motorola Edge 40」一手掌握　熱血翻轉創造生活不受限

iOS 17.4公測版登場　開放歐盟地區使用「第三方App商店」

台中天珠商人「天地眼中眼」命案！砍殺35刀兇手逃死定讞

G-SHOCK近10萬高端錶拋光細膩　錶帶雙面都有戲

陽明山櫻花提前開！各地花況一次看　溪流區山櫻開8成、夜間水舞秀

春節紓解屏東台1線路段車潮　潮州警：替代路線看這裡

官網點名卡洛爾新球季看點就是「跑」　挑戰大聯盟單季盜壘紀錄

限時4天！年前補貨「超商優惠攻略」快看　滿額折160元、免費送衛生紙

跨出大台北地區！「阿緯」文青蝦仁飯插旗新竹　暫定第2季開幕

啃老醉男「手抱瓦斯桶」！住家與警對峙2小時　遭飛撲壓制送醫

直播一半「當場啃食貓咪」！女網紅虐貓引眾怒…隔天道歉：喝多了

金正恩要求加強戰備　視察造船廠打造世界一流戰艦

騎士彎腰撿東西「旁車幫扶」　被誤催油門！暴衝撞電動車

3C家電熱門新聞

三大電信新春優惠登場　申辦就抽「兩年免月租」

平均一天50元有找！　出國旅遊電信漫遊方案出爐

蘋果最後一款光碟機MacBook Pro走入歷史

還原《老狐狸》氛圍　Sony BRAVIA X95L帶來極致沉浸感

iPhone 15 Pro現省近4千　安卓旗艦再省萬元

蘋果春季2款「新配色」曝光　海軍藍好清新

最薄平板來了！中華電攜手瀚宇彩晶　切入電子書閱讀器市場

餐後洗碗民調揭露手洗碗3大煩惱

世界最薄IP68防水防塵手機「Motorola Edge 40」一手掌握　熱血翻轉創造生活不受限

快更新LINE！「1類型訊息」長按可回覆了

一年增2億！蘋果「活躍產品數」達22億部

迎接Vision Pro發售　美國門市蘋果LOGO戴上「護目鏡」

手機品牌最新排行出爐　iPhone 15系列價格狂跌

蘋果庫克：投入大量時間、精力研發AI

更多熱門

相關新聞

尾牙抽中iPhone狂炫耀　男才爽7天GG

尾牙抽中iPhone狂炫耀　男才爽7天GG

一名在杭州工作的男子，先是在公司尾牙抽到一支iPhone 15，忍不住在抖音、小紅書、朋友圈等社交平台炫耀，結果被人騙走，目前他已經報警，警方受理了案件調查。

iPhone出貨顯著衰退　郭明錤：估蘋果明年推新設計機型

iPhone出貨顯著衰退　郭明錤：估蘋果明年推新設計機型

手機品牌最新排行出爐　iPhone 15系列價格狂跌

手機品牌最新排行出爐　iPhone 15系列價格狂跌

iPhone 15省3,710元、三星S24免費「小升大」

iPhone 15省3,710元、三星S24免費「小升大」

上市3個月僅掉價18.2%　iPhone 15 Pro Max超級保值

上市3個月僅掉價18.2%　iPhone 15 Pro Max超級保值

關鍵字：

iPhone 15

讀者迴響

熱門新聞

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

Joeman砸30萬買刮刮樂！猛刮結果出爐

民進黨爆料致電綠營大老　柯文哲轟「滿嘴謊言的黨」嗆要提告

民進黨今祭黨紀　掰了郭正亮、林裕紘、周榆修

「立法院長罷免」秒登熱搜字　韓國瑜當選年薪432萬

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

快訊／月月配00929配息0.13元　年化報酬率衝破8%

看似花心…4星座其實「骨子裡超專情」！

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

更多

最夯影音

更多
陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD
「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面