　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

通路優惠登場　iPhone 15省3,710元、三星S24免費「小升大」

▲iPhone 15系列價格急落，傑昇通信最低只要88折即可入手。（圖／傑昇通信）

▲iPhone 15系列價格急落，傑昇通信最低只要88折即可入手。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

AI戰國時代來臨，旗艦機大戰提早開打！三星Galaxy 24系列於昨（18）日凌晨全球發表，共有三款機型，分別為Galaxy S24 Ultra、S24+與S24，發表當日中午即開放預購，隨著各大廠商推新機，傑昇通信今宣布祭新舊機快閃活動，除了iPhone 15打88折力拼銷量，還有買三星Galaxy S23+現省萬元等換機省錢撇步。

三星於台灣時間1月18日凌晨舉行2024發表會「Galaxy Unpacked 2024」，除了發佈全新旗艦手機Galaxy S24系列外，大規模加入Galaxy AI功能是最大亮點，全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信表示，三星Galaxy S24系列不僅軟硬體規格升級，透過AI技術，導入通話即時語音與文字翻譯、語音轉錄文字、搜尋圈等功能是最大亮點，無疑為各品牌AI手機大戰開出第一槍，不止在折疊手機市占撐起一片天，再度成為AI手機市場的領頭羊。

▲活動機型一覽。（圖／傑昇通信）

▲活動機型一覽。（圖／傑昇通信）

傑昇通信指出，在定價及規格上，三星也做出加量不加價的決策力抗通膨，Galaxy S24系列規格自256GB容量開始，定價也從27,900元起跳，預計1/31開賣，預購期間至全台傑昇通信門市購買256GB，可享容量免費升級至512GB，換算下來等於現賺四千，再送透明多功能保護殼，還有舊換新最高折33,500元的優惠。


另外，原本是全球出貨量桂冠的三星，2023年首度翻車旁落，由蘋果登頂，傑昇通信坦言，大受好評的iPhone 15系列成為全球最暢銷的手機，民眾的消費力道還是關鍵，像是iPhone 15（128GB）價格急落，只要88折即可入手；一度賣到缺貨旗艦機iPhone 15 Pro（128G），也有9折價，最低只要33,190元。

ET快訊
「6666」麥拉倫開拍！　0元起標
Joeman解套了！　台積電直衝625元：一張都沒賣
這波寒流「霸王級」？專家曝4字搖頭：但會冷很久
泫雅愛上15年好友龍俊亨「圈內都知情」　2個月前留熱戀證據
快訊／北韓宣稱測試「水下核武系統」
激戰父親友人12歲女兒！大學男分期25萬當聘金
台1線奪命車禍！　「25歲重機騎士慘死」車全爛

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果Vision Pro開賣在即　TrendForce：估出貨量50到60萬部

通路優惠登場　iPhone 15省3,710元、三星S24免費「小升大」

細膩還原《老狐狸》時代氛圍　蕭雅全驚豔Sony BRAVIA X95L影音合一的極致沉浸感

Google持續裁員　YouTube將砍100職位

上市3個月僅掉價18.2%　iPhone 15 Pro Max超級保值

避免專利侵權　蘋果上架「沒有」血氧功能Apple Watch

三星Galaxy S24系列拼銷售成長三成　AI功能有望下放、入門款27900元起

三星S24全系列價格曝　旗艦規格售價破5.5萬

強大AI翻譯、搜尋功能吸睛　三星Galaxy S24系列正式發布

三星首款AI手機！　Galaxy S24超強8亮點一次看

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

長青零食風行台灣70載！　盛香珍品牌再進化「打造業界之最」

蘋果Vision Pro開賣在即　TrendForce：估出貨量50到60萬部

通路優惠登場　iPhone 15省3,710元、三星S24免費「小升大」

細膩還原《老狐狸》時代氛圍　蕭雅全驚豔Sony BRAVIA X95L影音合一的極致沉浸感

Google持續裁員　YouTube將砍100職位

上市3個月僅掉價18.2%　iPhone 15 Pro Max超級保值

避免專利侵權　蘋果上架「沒有」血氧功能Apple Watch

三星Galaxy S24系列拼銷售成長三成　AI功能有望下放、入門款27900元起

三星S24全系列價格曝　旗艦規格售價破5.5萬

強大AI翻譯、搜尋功能吸睛　三星Galaxy S24系列正式發布

三星首款AI手機！　Galaxy S24超強8亮點一次看

國民黨認「南部輸太多」遭基層不滿　侯友宜：敗選原因是自己

屏東市透天供給大減3成　業者認「太貴」轉蓋大樓案

時力「備戰2026」不排除與他黨合作　王婉諭：但絕不為利益分贓結合

大台南總工會集結工會愛心物資　快遞職災弱勢勞工

彰化抽檢116項農產品　5蔬果不合格！澳洲砂糖橘、大陸馬蹄丁下架

台積電上班「薪水是老公的2倍」　婆婆討紅包：1人8萬8！全場炸鍋

美冬季風暴造成9州至少43死　周末將迎更猛烈暴風雪與冰暴

台積電評估高雄蓋第三座2奈米廠　陳其邁掛保證：水電供應沒問題！

潛在的寶藏！　官網點名柳賢振在內的5投手值得期待

過年住礁溪捷絲旅！專人帶路拜超靈求財廟、早餐吃到飽　每人1800起

三寶打錯檔「高速倒車」　越南女嚇逃慘遭猛撞

3C家電熱門新聞

還原《老狐狸》氛圍　Sony BRAVIA X95L帶來極致沉浸感

三星首款AI手機！　Galaxy S24超強8亮點一次看

Chrome無痕模式「不無痕」　Google偷偷修改免責說明

iPhone 15省3,710元、三星S24免費「小升大」

上市3個月僅掉價18.2%　iPhone 15 Pro Max超級保值

Google持續裁員　YouTube將砍100職位

三星S24全系列價格曝　旗艦規格售價破5.5萬

避免專利侵權　蘋果上架「沒有」血氧功能Apple Watch

三星Galaxy S24拼銷售成長三成

三星S24 Ultra實機照流出　二大關鍵變革曝光

蘋果髮夾彎！Vision Pro上市前踩煞車　Apple Watch血氧功能取消

藝人婚後生活解密！吳怡霈、威廉都靠一支手機重生了？

2023年平板熱銷榜出爐　免萬元iPad持續霸榜

強大AI功能吸睛　三星Galaxy S24系列正式發布

更多熱門

相關新聞

上市3個月僅掉價18.2%　iPhone 15 Pro Max超級保值

上市3個月僅掉價18.2%　iPhone 15 Pro Max超級保值

海外回收平台SellCell 近日發布報告，透過調查來自40 多家供應商的回購價格，發現蘋果iPhone 15系列，尤其是256GB 版Pro Max 機型，貶值速度明顯慢於三星、Google等安卓旗艦。

蘋果中國祭iPhone 15超低優惠　每支便宜近2000元台幣

蘋果中國祭iPhone 15超低優惠　每支便宜近2000元台幣

iPhone 15價高難入手？　外媒點名9款機型可入手

iPhone 15價高難入手？　外媒點名9款機型可入手

手機降價排行出爐　iPhone 15 Pro Max砍近五千

手機降價排行出爐　iPhone 15 Pro Max砍近五千

iPhone 15在中國愈賣愈差！　分析師曝銷量重挫30％

iPhone 15在中國愈賣愈差！　分析師曝銷量重挫30％

關鍵字：

iPhone 15

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

工程師偷吃極品人妻！被抓包緊急離職

泫雅、龍俊亨疑似認愛！IG曬牽手照

蕾菈持麻「1個月沒工作」　酷炫揭曉公司慘賠金額

被違停擋路！他反嗆西施：賣肉還檳榔

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

泫雅分手1年爆新歡「公司確認整晚回應了」

單親爸猝死　2歲兒蜷曲在旁活活餓死

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面