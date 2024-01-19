通路優惠登場　iPhone 15省3,710元、三星S24免費「小升大」

▲iPhone 15系列價格急落，傑昇通信最低只要88折即可入手。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

AI戰國時代來臨，旗艦機大戰提早開打！三星Galaxy 24系列於昨（18）日凌晨全球發表，共有三款機型，分別為Galaxy S24 Ultra、S24+與S24，發表當日中午即開放預購，隨著各大廠商推新機，傑昇通信今宣布祭新舊機快閃活動，除了iPhone 15打88折力拼銷量，還有買三星Galaxy S23+現省萬元等換機省錢撇步。

三星於台灣時間1月18日凌晨舉行2024發表會「Galaxy Unpacked 2024」，除了發佈全新旗艦手機Galaxy S24系列外，大規模加入Galaxy AI功能是最大亮點，全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信表示，三星Galaxy S24系列不僅軟硬體規格升級，透過AI技術，導入通話即時語音與文字翻譯、語音轉錄文字、搜尋圈等功能是最大亮點，無疑為各品牌AI手機大戰開出第一槍，不止在折疊手機市占撐起一片天，再度成為AI手機市場的領頭羊。

▲活動機型一覽。（圖／傑昇通信）

傑昇通信指出，在定價及規格上，三星也做出加量不加價的決策力抗通膨，Galaxy S24系列規格自256GB容量開始，定價也從27,900元起跳，預計1/31開賣，預購期間至全台傑昇通信門市購買256GB，可享容量免費升級至512GB，換算下來等於現賺四千，再送透明多功能保護殼，還有舊換新最高折33,500元的優惠。



另外，原本是全球出貨量桂冠的三星，2023年首度翻車旁落，由蘋果登頂，傑昇通信坦言，大受好評的iPhone 15系列成為全球最暢銷的手機，民眾的消費力道還是關鍵，像是iPhone 15（128GB）價格急落，只要88折即可入手；一度賣到缺貨旗艦機iPhone 15 Pro（128G），也有9折價，最低只要33,190元。